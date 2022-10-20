Незадоволення в оточенні Путіна: які політичні наслідки матиме залишення Херсону

У російському суспільстві по-різному ставитимуться до ймовірного виведення окупаційних сил з Правобережжя Херсонщини. Є велика різниця між тим, як відреагують звичайні росіяни та так звані "еліти".

Останніми рішеннями глава Кремля Владімір Путін зняв з себе відповідальність за ситуацію у війні проти України. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Експерт зазначив, що якщо Росія виведе свої війська із Херсона, то серед пересічних росіян не буде жодних панічних настроїв.

Росіяни – абсолютно деградований народ, який спокійно сідає в автобуси та їде воювати. У них навряд чи буде паніка, бо вони просто не знають, де Херсон, Україна, правий та лівий береги Дніпра. Але це спричинить велике невдоволення у наближених до Путіна колах – у найширшому значенні "в елітах",

– пояснив оглядач.

За його словами, Путін своїми рішеннями переклав відповідальність із себе на глав регіонів, що теж спричиняє напруженість.

"Путін сказав, що тепер глави регіонів відповідають за безпеку своїх регіонів та за війну. Окремо він із себе склав повноваження щодо матеріально-технічного забезпечення цієї війни. Він сказав, що Мішустін створює новий комітет із забезпечення, а Суровікін відповідає за ситуацію на фронті", – додав політтехнолог.

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На його думку, таким чином "Путін вже ні за що не відповідає".

"Це призведе до того, що "еліти" будуть страшно незадоволеними, що він переклав відповідальність на них, поставив їх у безвихідь, завівши війська в Україну, а тепер усі мають "розхльобувати" за одним лише Путіним. Це може спричинити великі зрушення у російській владі", – резюмував Шейтельман.

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