Кокаїн замість бананів: як прикордонники виявили цікаву знахідку за 17 мільйонів
В раціоні українців банан – один з найулюбленіших фруктів. Тож сотні контейнерів прямують морем, аби тропічні плоди потрапили на ваш стіл. Однак віднедавна в українських портах серед бананів знаходять інший, смертельно небезпечний товар.
Торік наша країна встановила власний рекорд з імпорту бананів. У середньому пересічний українець за рік з'їв їх аж 6 кілограмів. І хоча насправді це – не фрукт, а ягода, її популярність від того не зменшується. Про це у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.
До слова Оборудки на мільйони: обурливі факти про схему "плавучих заправок"
Еквадор вже давно очолює світовий рейтинг постачальників бананів за кордон. Плоди з латиноамериканської країни прибувають до Морського порту "Південний" у багатотонних контейнерах. Та виявляється, у них "мандрують" не лишень банани.
Нещодавно завдяки інформації, яка надійшла від прикордонних оперативників, тут знайшли чергову партію кокаїну. Вже третю за останні місяці і рекордну у 2020 році.
Прикордонники знайшли наркотики поміж бананів / Фото ДПСУ
За опломбованими дверима одразу впадає в око нетипова тара. Поміж коробок з фруктами – сотні фасованих брикетів. Експрес-тест підтверджує вміст наркотику.
Третя рекордна партія наркотиків за 2020 рік / Фото ДПСУ
Загалом вага вилученого кокаїну сягнула 112 кілограмів. Його вартість на тіньовому ринку оцінюють у 17 мільйонів доларів США.
Прикордонники знайшли кокаїн серед бананів: дивіться відео
Також у випуску:
- Щороку Яворівський полігон на Львівщині приймає міжнародні військові навчання Rapid Trident. Цьогорічний "Швидкий тризуб" зібрав майже 4000 військових з 9 країн світу.
- Україна на початку 2020 року легалізувала видобуток бурштину. Здавалося б, нелегальні схеми тепер мають вийти з тіні. Та на кордоні контрабанда сонячного каміння не зменшилася.