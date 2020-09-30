В раціоні українців банан – один з найулюбленіших фруктів. Тож сотні контейнерів прямують морем, аби тропічні плоди потрапили на ваш стіл. Однак віднедавна в українських портах серед бананів знаходять інший, смертельно небезпечний товар.

Торік наша країна встановила власний рекорд з імпорту бананів. У середньому пересічний українець за рік з'їв їх аж 6 кілограмів. І хоча насправді це – не фрукт, а ягода, її популярність від того не зменшується. Про це у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.

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Еквадор вже давно очолює світовий рейтинг постачальників бананів за кордон. Плоди з латиноамериканської країни прибувають до Морського порту "Південний" у багатотонних контейнерах. Та виявляється, у них "мандрують" не лишень банани.

Нещодавно завдяки інформації, яка надійшла від прикордонних оперативників, тут знайшли чергову партію кокаїну. Вже третю за останні місяці і рекордну у 2020 році.



Прикордонники знайшли наркотики поміж бананів / Фото ДПСУ

За опломбованими дверима одразу впадає в око нетипова тара. Поміж коробок з фруктами – сотні фасованих брикетів. Експрес-тест підтверджує вміст наркотику.



Третя рекордна партія наркотиків за 2020 рік / Фото ДПСУ

Загалом вага вилученого кокаїну сягнула 112 кілограмів. Його вартість на тіньовому ринку оцінюють у 17 мільйонів доларів США.

Прикордонники знайшли кокаїн серед бананів: дивіться відео

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