Оборудки на мільйони: обурливі факти про схему "плавучих заправок"
Усі знають про Бермудський трикутник – загадкове місце між Флоридою, Бермудськими островами та Пуерто-Ріко. Впродовж століть у його хвилях безслідно пропадають кораблі. В Україні також є своя унікальна акваторія, неподалік Ізмаїла. На відміну від Бермудів, там зникають не кораблі, а гроші.
Що таке "плавучі заправки" та як прикордонники протидіють незаконним оборудкам на мільйони доларів – у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.
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61-а миля Дунаю – на перший погляд, нічого особливого. Ріка мирно котить води між берегами України та Румунії. По фарватеру – кордон, саме там в українській частині традиційно бункерувалися судна.
Натомість на "61-й милі" – свої порядки. Десятиліттями там з'являлися і містично зникали великі гроші. Від середини "нульових" у цьому місці стояло до десятка нафтоналивних барж. Такі "плавучі заправки" – ключовий об'єкт оборудок на мільйони доларів.
Транзитні танкери просто серед ріки перекачували пальне на баржі, а вже з них заправлялися інші судна: ось так просто, без жодних податків, нафтопродукти перетинали український кордон. Подейкують, що солярка – російського походження.
Зруйнували прибуткову схему прикордонники. У березні 2020 року Державна прикордонна служба України заборонила нелегальні заправки. Це неабияк розлютило "чорних бункерувальників". Вони судяться з прикордонниками, сподіваючись, що Феміда дозволить їм знову набивати кишені.
Розслідування щодо танкера Delfi
Та виявляється, що ухилення від податків – не найбільше зло від підпільного промислу. Нещодавно в Одесі після багатьох невдалих спроб нарешті зняли з мілини спочилий танкер Delfi.
За 10 місяців бовтання у морі стара посудина встигла забруднити акваторію пляжу і завдати державі немалих збитків. Здається, де Delfi, а де "61-а миля"? Втім, зв'язок є. Як стверджують журналісти-розслідувачі, саме це судно причетне до незаконних оборудок з пальним.
Чи промишляв Delfi у каламутних водах Дунаю – невідомо. Та чи є гарантія, що подібне не станеться з іншим представником іржавого флоту?
Нелегальні заправки у світі
"Чорне бункерування" – не український винахід. За підрахунками міжнародних експертів, цей сегмент кримінального ринку у світі оцінюється 3 мільярдами доларів на рік.
Найбільше потерпає африканська країна Нігерія. В дельті річки Нігер навіть проводять військові операції, аби знищити цей бізнес.
Національний університет Сингапуру навіть започаткував спеціальний проект з протидії "чорним бункерувальникам". Його учасники створюють комп'ютерні моделі, які аналізують дані системи AIS.
Така технологія була б зовсім не зайвою і для України, бо підозрюємо, що однією лише "61-ю милею" апетити контрабандистів не обмежуються.
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