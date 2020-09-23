Усі знають про Бермудський трикутник – загадкове місце між Флоридою, Бермудськими островами та Пуерто-Ріко. Впродовж століть у його хвилях безслідно пропадають кораблі. В Україні також є своя унікальна акваторія, неподалік Ізмаїла. На відміну від Бермудів, там зникають не кораблі, а гроші.

Що таке "плавучі заправки" та як прикордонники протидіють незаконним оборудкам на мільйони доларів – у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.

Зверніть увагу Польовий мобільний шпиталь підготували до другої хвилі пандемії COVID-19: чим він оснащений

61-а миля Дунаю – на перший погляд, нічого особливого. Ріка мирно котить води між берегами України та Румунії. По фарватеру – кордон, саме там в українській частині традиційно бункерувалися судна.

Що таке бункерування? Це поповнення корабля пальним та мастилом. Процедура має високий рівень небезпеки. Проводять її у визначених точках ( в портах або в межах акваторії портів) з дотриманням багатьох вимог.



Серед них – сертифікати на судна й нафтопродукти, протоколи безпеки, чіткий алгоритм роботи команд. Все, аби не постраждали люди й довкілля.

Натомість на "61-й милі" – свої порядки. Десятиліттями там з'являлися і містично зникали великі гроші. Від середини "нульових" у цьому місці стояло до десятка нафтоналивних барж. Такі "плавучі заправки" – ключовий об'єкт оборудок на мільйони доларів.

Транзитні танкери просто серед ріки перекачували пальне на баржі, а вже з них заправлялися інші судна: ось так просто, без жодних податків, нафтопродукти перетинали український кордон. Подейкують, що солярка – російського походження.

Зруйнували прибуткову схему прикордонники. У березні 2020 року Державна прикордонна служба України заборонила нелегальні заправки. Це неабияк розлютило "чорних бункерувальників". Вони судяться з прикордонниками, сподіваючись, що Феміда дозволить їм знову набивати кишені.

Розслідування щодо танкера Delfi

Та виявляється, що ухилення від податків – не найбільше зло від підпільного промислу. Нещодавно в Одесі після багатьох невдалих спроб нарешті зняли з мілини спочилий танкер Delfi.

Довідка. Танкер Delfi затонув біля Одеси у листопаді 2019 року. Кілька разів із судна у море витікали нафтопродукти. Власник танкера мав прибрати його до квітня 2020 року, але терміни підняття судна кілька разів переносили.



27 липня за операцію з підняття танкера відповідальність на себе взяла держава. 26 серпня буксири вирівняли судно за допомогою металевих тросів і поставити танкер на кіль. 10 вересня судно транспортували до Чорноморська. Там танкер чекатиме на рішення суду.

За 10 місяців бовтання у морі стара посудина встигла забруднити акваторію пляжу і завдати державі немалих збитків. Здається, де Delfi, а де "61-а миля"? Втім, зв'язок є. Як стверджують журналісти-розслідувачі, саме це судно причетне до незаконних оборудок з пальним.

Чи промишляв Delfi у каламутних водах Дунаю – невідомо. Та чи є гарантія, що подібне не станеться з іншим представником іржавого флоту?

Нелегальні заправки у світі

"Чорне бункерування" – не український винахід. За підрахунками міжнародних експертів, цей сегмент кримінального ринку у світі оцінюється 3 мільярдами доларів на рік.

Найбільше потерпає африканська країна Нігерія. В дельті річки Нігер навіть проводять військові операції, аби знищити цей бізнес.

Національний університет Сингапуру навіть започаткував спеціальний проект з протидії "чорним бункерувальникам". Його учасники створюють комп'ютерні моделі, які аналізують дані системи AIS.

Така технологія була б зовсім не зайвою і для України, бо підозрюємо, що однією лише "61-ю милею" апетити контрабандистів не обмежуються.



Як прикордонні медики рятують воїнів від сліпоти та про фармацевтичну контрабанду – дивіться у програмі.