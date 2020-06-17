Згідно з даними МОЗ, за останню добу в Україні підтвердили 758 нових випадків COVID-19. Таким чином, загальна кількість хворих на коронавірус тут становить 33 234 осіб.

Актуально Львівщина знову очолює антирейтинг COVID-19: найбільша кількість хворих за добу

Крім того, від ускладнень внаслідок коронавірусної інфекції померли 943 людини. Є і хороші новини – одужали 14 943 пацієнти з діагнозом COVID-19.

Усього захворювання підтверджено у 2 445 дітей та 5 650 медиків. Госпіталізації потребували 9 390 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 327 пацієнтів. 23 844 хворий перебував на амбулаторному лікуванні.

Вінницька область — 1500 (915 одужали);

Волинська область — 1554 (490 одужали);

Дніпропетровська область — 1012 (726 одужали);

Донецька область — 338 (130 одужали);

Житомирська область — 1147 (574 одужали);

Закарпатська область — 1808 (745 одужали);

Запорізька область — 538 (366 одужали);

Івано-Франківська область — 1849 (1044 одужали);

місто Київ — 4026 (1230 одужали);

Київська область — 2078 (867 одужали);

Кіровоградська область — 592 (493 одужали);

Луганська область — 66 (42 одужали);

Львівська область — 3227 (644 одужали);

Миколаївська область — 323 (217 одужали);

Одеська область — 1158 (426 одужали);

Полтавська область — 281 (259 одужали);

Рівненська область — 2499 (1379 одужали);

Сумська область — 230 (169 одужали);

Тернопільська область — 1510 (1033 одужали);

Харківська область — 1652 (774 одужали);

Херсонська область — 183 (174 одужали);

Хмельницька область — 577 (435 одужали);

Черкаська область — 564 (369 одужали);

Чернівецька область — 4082 (1328 одужали);

Чернігівська область — 440 (107 одужали).

Головні новини про коронавірус в Україні

Карантин в Україні продовжили до 31 липня

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 липня 2020 року. Таке рішення Кабмін пояснює тим, що за останній тиждень на коронавірус захворіли 4 853 людини. Це найбільше число за весь час пандемії в Україні. Водночас влада розуміє, що люди втомились від карантинних обмежень.

Також уряд встановив новий механізм, за яким окремі регіони за потреби зможуть посилювати карантин.

Посилення карантинних обмежень можуть встановлювати щодо:

проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;

діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;

роботи метрополітену;

перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;

відвідування закладів дошкільної освіти;

роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;

діяльності закладів харчування.

Зауважимо! Рішення про посилення чи послаблення обмежувальних заходів і надалі ухвалюватимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Робитимуть вони це на основі оцінки епідемічної ситуації.



Карантин продовжили до 31 липня: що зміниться / Інфографіка 24 каналу

Послаблення карантину

Карантин послабили у Чернівцях і в Івано-Франківську. Так, в останньому відновили роботу спортзалів і фітнес-центрів. Сталося це після численних протестів з боку місцевих жителів. А в столиці Буковини дозволили роботу лазень, саун і атракціонів. Також у Чернівцях збільшили перелік осіб, які можуть користуватись громадським транспортом у режимі спецперевезень.

Крім того, голова Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що ЗМІ дозволили отримувати акредитації на матчі УПЛ і Кубка України. За його словами, "наступний крок – повернення на трибуни уболівальників".

Посиленя карантину

Тим часом, через спалах коронавірусу влада Тернополя вирішила посилити и карантин. Зокрема, заборонили усі масові заходи та святкування у громадських місцях.

А влада Києва вирішила посилити контроль за дотриманням карантину і правил безпеки. У столиці вже працюють спеціальні мобільні групи, які контролюють виконання вимог. Вони перевіряють дотримання карантинних та протиепідемічних вимог у закладах торгівлі, громадського харчування, а також побутових та інших послуг.

До речі У МОЗ дозволили партнерські пологи на час карантину

Відкриття пунктів пропуску

У межах послаблення карантину Україна відновлює пішохідний рух через пункти пропуску на кордоні з Росією та Республікою Білорусь. Також уряд відновив можливість перетнути кордон з Білоруссю на авто. Останнє відбуватиметься лише у пунктах пропуску "Дольськ" і "Вільча".

Також відновив роботу ще один пункт пропуску на кордоні з Румунією. Перетнути кордон громадяни зможуть у пункті Солотвино – Сігет-Мармацієй.

До цього Держприкордонслужба відновила роботу 66 пунктів пропуску. Тобто до сьогоднішнього дня загалом працювали понад 70 пунктів також на кордоні з:

Польщею,

Словаччиною,

Угорщиною,

Молдовою.

Для зручності громадян прикордонники запропонували інтерактивну карту, на якій позначено усі пункти пропуску, а також інформацію про стан та завантаженість.



На карті – усі пункти пропуску / Скриншот інтерактивної карти

Аеропорт "Київ" відновив міжнародне сполучення

Аеропорт "Київ" у ніч з 16 проти 17 червня відновив обслуговування міжнародних авіаперельотів. Перший літак, який прийняли на летовищі, прилетів з Мінська. Раніше авіакомпанії не могли виконувати рейси через заборону на міжнародне сполучення.

На 17 червня заплановано рейси Wizz Air до:

Угорщини;

Німеччини;

Естонії;

Великої Британії.

Зверніть увагу Не лише в Україні: у світі також антирекорд з нових випадків коронавірусу

Новини про коронавірус у світі за 17 червня

Статистика захворювання

Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, загалом у світі 8 266 693 людини захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 445 541 особа. Натомість 4 020 807 хворих одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 149 238 (117 301 смерть);

Бразилія – 923 189 (45 241 смерть);

Росія – 552 549 (7 468 смертей);

Індія –354 065 (11 903 смерті);

Велика Британія – 300 715 (42 238 смертей).

Світові новини про COVID-19

У Китаї назвали лосось причиною нового спалаху COVID-19: у Норвегії це спростували

Китай призупинив імпорт лосося від європейських постачальників через ймовірність того, що риба могла бути пов'язана з новим спалахом коронавірусу на найбільшому гуртовому ринку Пекіна "Сіньфаді".

У Норвегії, зі свого боку, заявили, що лосось не може бути причиною спалаху коронавірусу на ринку в Пекіні.