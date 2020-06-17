Новини про коронавірус 17 червня: в Україні продовжили карантин, відкриття пунктів пропуску
В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня. На цьому тлі в деяких областях послабили карантинні обмеження, а в деяких посилили. У межах послаблення карантину Україна відкрила кілька пунктів пропуску на кордоні. У Китаї назвали лосось причиною нового спалаху COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 червня.
Новини про коронавірус в Україні 17 червня
Статистика поширення коронавірусу
Згідно з даними МОЗ, за останню добу в Україні підтвердили 758 нових випадків COVID-19. Таким чином, загальна кількість хворих на коронавірус тут становить 33 234 осіб.
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Крім того, від ускладнень внаслідок коронавірусної інфекції померли 943 людини. Є і хороші новини – одужали 14 943 пацієнти з діагнозом COVID-19.
Усього захворювання підтверджено у 2 445 дітей та 5 650 медиків. Госпіталізації потребували 9 390 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 327 пацієнтів. 23 844 хворий перебував на амбулаторному лікуванні.
Випадки інфікування та одужання в областях:
- Вінницька область — 1500 (915 одужали);
- Волинська область — 1554 (490 одужали);
- Дніпропетровська область — 1012 (726 одужали);
- Донецька область — 338 (130 одужали);
- Житомирська область — 1147 (574 одужали);
- Закарпатська область — 1808 (745 одужали);
- Запорізька область — 538 (366 одужали);
- Івано-Франківська область — 1849 (1044 одужали);
- місто Київ — 4026 (1230 одужали);
- Київська область — 2078 (867 одужали);
- Кіровоградська область — 592 (493 одужали);
- Луганська область — 66 (42 одужали);
- Львівська область — 3227 (644 одужали);
- Миколаївська область — 323 (217 одужали);
- Одеська область — 1158 (426 одужали);
- Полтавська область — 281 (259 одужали);
- Рівненська область — 2499 (1379 одужали);
- Сумська область — 230 (169 одужали);
- Тернопільська область — 1510 (1033 одужали);
- Харківська область — 1652 (774 одужали);
- Херсонська область — 183 (174 одужали);
- Хмельницька область — 577 (435 одужали);
- Черкаська область — 564 (369 одужали);
- Чернівецька область — 4082 (1328 одужали);
- Чернігівська область — 440 (107 одужали).
Головні новини про коронавірус в Україні
Карантин в Україні продовжили до 31 липня
Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 липня 2020 року. Таке рішення Кабмін пояснює тим, що за останній тиждень на коронавірус захворіли 4 853 людини. Це найбільше число за весь час пандемії в Україні. Водночас влада розуміє, що люди втомились від карантинних обмежень.
Також уряд встановив новий механізм, за яким окремі регіони за потреби зможуть посилювати карантин.
Посилення карантинних обмежень можуть встановлювати щодо:
- проведення спортивних, культурних, релігійних та інших масових заходів;
- діяльності закладів, які надають послуги з розміщення;
- роботи метрополітену;
- перевезення пасажирів у всіх видах сполучень;
- відвідування закладів дошкільної освіти;
- роботи культурних закладів, фітнес-центрів та спортзалів;
- діяльності закладів харчування.
Карантин продовжили до 31 липня: що зміниться / Інфографіка 24 каналу
Послаблення карантину
Карантин послабили у Чернівцях і в Івано-Франківську. Так, в останньому відновили роботу спортзалів і фітнес-центрів. Сталося це після численних протестів з боку місцевих жителів. А в столиці Буковини дозволили роботу лазень, саун і атракціонів. Також у Чернівцях збільшили перелік осіб, які можуть користуватись громадським транспортом у режимі спецперевезень.
Крім того, голова Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що ЗМІ дозволили отримувати акредитації на матчі УПЛ і Кубка України. За його словами, "наступний крок – повернення на трибуни уболівальників".
Посиленя карантину
Тим часом, через спалах коронавірусу влада Тернополя вирішила посилити и карантин. Зокрема, заборонили усі масові заходи та святкування у громадських місцях.
А влада Києва вирішила посилити контроль за дотриманням карантину і правил безпеки. У столиці вже працюють спеціальні мобільні групи, які контролюють виконання вимог. Вони перевіряють дотримання карантинних та протиепідемічних вимог у закладах торгівлі, громадського харчування, а також побутових та інших послуг.
До речі У МОЗ дозволили партнерські пологи на час карантину
Відкриття пунктів пропуску
У межах послаблення карантину Україна відновлює пішохідний рух через пункти пропуску на кордоні з Росією та Республікою Білорусь. Також уряд відновив можливість перетнути кордон з Білоруссю на авто. Останнє відбуватиметься лише у пунктах пропуску "Дольськ" і "Вільча".
Також відновив роботу ще один пункт пропуску на кордоні з Румунією. Перетнути кордон громадяни зможуть у пункті Солотвино – Сігет-Мармацієй.
До цього Держприкордонслужба відновила роботу 66 пунктів пропуску. Тобто до сьогоднішнього дня загалом працювали понад 70 пунктів також на кордоні з:
- Польщею,
- Словаччиною,
- Угорщиною,
- Молдовою.
Для зручності громадян прикордонники запропонували інтерактивну карту, на якій позначено усі пункти пропуску, а також інформацію про стан та завантаженість.
На карті – усі пункти пропуску / Скриншот інтерактивної карти
Аеропорт "Київ" відновив міжнародне сполучення
Аеропорт "Київ" у ніч з 16 проти 17 червня відновив обслуговування міжнародних авіаперельотів. Перший літак, який прийняли на летовищі, прилетів з Мінська. Раніше авіакомпанії не могли виконувати рейси через заборону на міжнародне сполучення.
На 17 червня заплановано рейси Wizz Air до:
- Угорщини;
- Німеччини;
- Естонії;
- Великої Британії.
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Новини про коронавірус у світі за 17 червня
Статистика захворювання
Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, загалом у світі 8 266 693 людини захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 445 541 особа. Натомість 4 020 807 хворих одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих
- США – 2 149 238 (117 301 смерть);
- Бразилія – 923 189 (45 241 смерть);
- Росія – 552 549 (7 468 смертей);
- Індія –354 065 (11 903 смерті);
- Велика Британія – 300 715 (42 238 смертей).
Світові новини про COVID-19
У Китаї назвали лосось причиною нового спалаху COVID-19: у Норвегії це спростували
Китай призупинив імпорт лосося від європейських постачальників через ймовірність того, що риба могла бути пов'язана з новим спалахом коронавірусу на найбільшому гуртовому ринку Пекіна "Сіньфаді".
У Норвегії, зі свого боку, заявили, що лосось не може бути причиною спалаху коронавірусу на ринку в Пекіні.
"Лосось з Норвегії не пов'язаний з поширенням коронавірусної інфекції в Пекіні, і Норвегія прийшла в цьому питанні до спільної думки з Китаєм", – сказав міністр рибної промисловості Одд Еміль Інгебрігтсен.
В американського репера Scarface відмовили нирки після лікування коронавірусу
49-річний американський репер Scarface (Бред Терренс Джордан) розповів про сумні наслідки після лікування від коронавірусу. У чоловіка відмовили нирки і він досі відчуває брак сил.
Він захворів на коронавірус у розпал пандемії у світі. 7 березня музикант мав високу температуру та задишку, тому вирішив зробити тест на COVID-19, який показав позитивний результат. До 15 березня він відчував сильне нездужання, після чого три тижні провів у лікарні. В чоловіка – астма, і він був переконаний, що не виживе.
За його словами, він мав бути серед 100 тисяч, які не змогли перебороти захворювання, але на щастя вижив.
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Дослідження щодо коронавірусу
Міжнародні експерти закликали лікувати коронавірус на ранніх стадіях
Експерти з інфекційних хвороб з Fred Hutchinson Cancer Research Center і UW Medicine виступають за більш ранні терапевтичні втручання щодо скорочення госпіталізацій і смертності від коронавірусу COVID-19.
У статті, опублікованій в "Відкритому форумі з інфекційних захворювань" (Open Forum Infectious Diseases), вчені виклали стратегію, необхідну для діагностики та лікування коронавірусу, перш ніж він стане неконтрольованим.
Це охоплює:
- Необхідність широко доступного домашнього тестування з назальним мазком.
- Швидкі дослідження з використанням фізичних показників і симптомів для вимірювання ризику прогресування захворювання.
- Здатність безпечно доставляти терапію в будинки інфікованих коронавірусом пацієнтів.
- Дії повинні бути направлені порційно для усіх соціальних верств населення.
Біофізик заявив, що дексаметазон не лікує COVID-19
Провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України, доктор фізико-математичних наук Семен Єсилевський прокоментував користь препарату дексаметазону при лікуванні хворих на коронавірус. За його словами, дексаметазон має багато важких побічних ефектів від гіпертонії, безсоння та ожиріння, до катаракти, психозів і втрати пам'яті.
Він переконує, що під час легкого перебігу COVID-19 препарат – абсолютно даремний. Він знижує летальність серед важких і критичних хворих, які перебувають в реанімації. Чим важче перебіг, тим він ефективніший, а на більш легких хворих він не діє взагалі ніяк.
Дексаметазон – найпотужніший з відомих блокаторів запальних і аутоімунних процесів. Це кортикостероїд, який має найпотужнішу протизапальну дію при самих різних станах від ревматизму та бронхоспазму, до анафілактичного шоку та офтальмологічних операцій, препарат навіть дають онкологічним хворим для купірування побічних реакцій при хіміотерапії.
На скільки часу захищає вакцина від коронавірусу
Керівник фармацевтичної компанії AstraZeneca стверджує, що вакцина експериментальна проти коронавірусу, яка розробляється вченими Оксфордського університету забезпечить пацієнтам захист протягом року. Мовиться про препарат під умовною назвою AZD1222, який створюють вчені Оксфордського університету, і нині його перевіряють більш ніж на 10 тисяч осіб.
Наразі наукових доказів ефективності ліків ніхто не почув. Однак керівник фармацевтичного гіганта переконаний, що препарат зможе дати захист від інфекції на 12 місяців. Перші офіційні результати перевірки вакцини очікуються в серпні.
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