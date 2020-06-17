Согласно данным Минздрава, за последние сутки в Украине подтвердили 758 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее количество больных коронавирусом здесь составляет 33 234 человека.

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Кроме того, от осложнений в результате коронавирусной инфекции умерли 943 человека. Есть и хорошие новости – выздоровели 14 943 пациента с диагнозом COVID-19.

В целом заболевание подтверждено у 2 445 детей и 5 650 медиков. В госпитализации нуждались 9 390 человек, в подключении к аппарату ИВЛ – 327 пациентов. 23 844 больных находились на амбулаторном лечении.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Карантин в Украине продолжили до 31 июля

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 июля 2020 года. Такое решение Кабмин объясняет тем, что за последнюю неделю коронавирусом заболели 4 853 человека. Это самое большое число за все время пандемии в Украине. В то же время власть понимает, что люди устали от карантинных ограничений.

Также правительство установило новый механизм, по которому отдельные регионы при необходимости смогут усиливать карантин.

Усиление карантина могут устанавливать относительно:

проведения спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;

работы метрополитена;

перевозки пассажиров во всех видах сообщений;

посещения учреждений дошкольного образования;

работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;

деятельности заведений.

Заметим! Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Делать они это будут на основе оценки эпидемической ситуации.

Карантин продлили до 31 июля: что изменится / Инфографика 24 канала

Ослабление карантина

Карантин ослабили в Черновцах и в Киеве. Так, в последнем возобновили работу спортзалов и фитнес-центров. Произошло это после многочисленных протестов со стороны местных жителей. А в столице Буковины разрешили работу бань, саун и аттракционов. Также в Черновцах увеличили перечень лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом в режиме спецперевозок.

Кроме того, глава украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что СМИ разрешили получать аккредитации на матчи УПЛ и Кубка Украины. По его словам, "следующий шаг – возвращение на трибуны болельщиков".

Усиление карантина

Между тем, из-за вспышки коронавируса власти Тернополя решили усилить и карантин. В частности, запретили все массовые мероприятия и празднования в общественных местах.

А власти Киева решили усилить контроль за соблюдением карантина и правил безопасности. В столице уже работают специальные мобильные группы, которые контролируют выполнение требований. Они проверяют соблюдение карантинных и противоэпидемических требований в учреждениях торговли, общественного питания, а также бытовых и других услуг.

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Открытие пунктов пропуска

В рамках ослабления карантина Украина возобновляет пешеходное движение через пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью. Также правительство возобновило возможность пересечь границу с Беларусью на авто. Последнее будет происходить только в пунктах пропуска "Дольск" и "Вильча".

Также возобновил работу еще один пункт пропуска на границе с Румынией. Пересечь границу граждане смогут в пункте Солотвино – Сигет-Мармацией.

До этого Госпогранслужба возобновила работу 66 пунктов пропуска. То есть до сегодняшнего дня в целом работали больше 70 пунктов также на границе с:

Польшей,

Словакией,

Венгрией,

Молдовой.

Для удобства граждан пограничники предложили интерактивную карту, на которой обозначены все пункты пропуска, а также информация о состоянии и загруженности.

На карте – все пункты пропуска / Скриншот интерактивной карты

Аэропорт "Киев" возобновил международное сообщение

Аэропорт "Киев" в ночь с 16 на 17 июня возобновил обслуживание международных авиаперелетов. Первый самолет, который приняли в аэропорту, прилетел из Минска. Ранее авиакомпании не могли выполнять рейсы из-за запрета на международное сообщение.

На 17 июня запланированы рейсы Wizz Air в:

Венгрию;

Германию;

Эстонию;

Великобританию.

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Новости о коронавирусе в мире за 17 июня

Статистика заболевания

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире 8 266 693 человека заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 445 541 человек. В то же время 4 020 807 больных выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 2 149 238 (117 301 смерть)

Бразилия – 923 189 (45 241 смерть);

Россия – 552 549 (7 468 смертей)

Индия -354 065 (11 903 смерти)

Великобритания – 300 715 (42 238 смертей).

Мировые новости о COVID-19

В Китае назвали лосось причиной новой вспышки COVID-19: в Норвегии это опровергли

Китай приостановил импорт лосося от европейских поставщиков из-за вероятности того, что рыба могла быть связана с новой вспышкой коронавируса на самом большом оптовом рынке Пекина "Синьфади".

В Норвегии, со своей стороны, заявили, что лосось не может быть причиной вспышки коронавируса на рынке в Пекине.

"Лосось из Норвегии не связан с распространением коронавирусной инфекции в Пекине, и Норвегия пришла в этом вопросе к общему мнению с Китаем", – сказал министр рыбной промышленности Одд Эмиль Ингебригтсен.

У американского рэпера Scarface отказали почки после лечения коронавируса

49-летний американский рэпер Scarface (Брэд Терренс Джордан) рассказал о печальных последствиях после лечения от коронавируса. У мужчины отказали почки и он до сих пор испытывает упадок сил.

Он заболел коронавирусом в разгар пандемии в мире. 7 марта у музыканта была высокая температура и одышка, поэтому решил сделать тест на COVID-19, который показал положительный результат. До 15 марта он чувствовал сильное недомогание, после чего три недели провел в больнице. У мужчины – астма, и он был убежден, что не выживет.

По его словам, он должен был быть среди 100 тысяч, которые не смогли преодолеть заболевание, но к счастью выжил.

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Исследования по коронавирусу

Международные эксперты призвали лечить коронавирус на ранних стадиях

Эксперты по инфекционным болезням из Fred Hutchinson Cancer Research Center и UW Medicine выступают за более ранние терапевтические вмешательства по сокращению госпитализаций и смертности от коронавируса COVID-19.

В статье, опубликованной в "Открытом форуме по инфекционным заболеваниям" (Open Forum Infectious Diseases), ученые изложили стратегию, необходимую для диагностики и лечения коронавируса, прежде чем он станет неконтролируемым.

Это включает:

Необходимость широко доступного домашнего тестирования с назальным мазком.

Быстрые исследования с использованием физических показателей и симптомов для измерения риска прогрессирования заболевания.

Способность безопасно доставлять терапию в дома инфицированных коронавирусом пациентов.

Действия должны быть направлены порционно для всех социальных слоев населения.

Биофизик заявил, что дексаметазон не лечит COVID-19

Ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, доктор физико-математических наук Семен Есилевский прокомментировал пользу препарата дексаметазона при лечении больных коронавирусом. По его словам, дексаметазон имеет много тяжелых побочных эффектов от гипертонии, бессонницы и ожирения, до катаракты, психозов и потери памяти.

Он утверждает, что во время легкого течения COVID-19 препарат – абсолютно бесполезен. Он снижает летальность среди тяжелых и критических больных, находящихся в реанимации. Чем тяжелее течение, тем он эффективнее, а на более легких больных он не действует вообще никак.

Дексаметазон – самый мощный из известных блокаторов воспалительных и аутоиммунных процессов. Это кортикостероид, который имеет самое мощное противовоспалительное действие при самых различных состояниях от ревматизма и бронхоспазма, вплоть до анафилактического шока и офтальмологических операций, препарат даже дают онкологическим больным для купирования побочных реакций при химиотерапии.

На сколько времени защищает вакцина от коронавируса

Руководитель фармацевтической компании AstraZeneca утверждает, что вакцина экспериментальная против коронавируса, которая разрабатывается учеными Оксфордского университета обеспечит пациентам защиту в течение года. Говорится о препарате под условным названием AZD1222, который создают ученые Оксфордского университета, и сейчас его проверяют более чем на 10 тысячах человек.

Сейчас научных доказательств эффективности лекарства никто не услышал. Однако руководитель фармацевтического гиганта убежден, что препарат сможет дать защиту от инфекции на 12 месяцев. Первые официальные результаты проверки вакцины ожидаются в августе.

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