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      Коронавірус не завадить другому етапу медичної реформи, – Радуцький

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      Радуцький заявив, що другий етап медреформи стартує 1 квітня / Liga.Net

      Другий етап медичної реформи в Україні стартує 1 квітня, як і було заплановано. Спалах коронавірусу проведенню змін у медсфері не завадить.

      Єдині зміни щодо проведення медичної реформи стосуватимуться перерозподілу коштів Кабміну. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

      До теми Скільки уряд виділить коштів на підтримку медичних закладів у регіонах

      Інфекційні лікарні у медичну реформу зараз не входять. Вони підпишуть контракти з Національною службою здоров'я України, і їх просто фінансуватимуть по старому бюджету,
      – пояснив Радуцький.

      Зазначимо, раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець повідомив, що через ситуацію з коронавірусом другий етап медреформи необхідно перенести на три місяці.

      Коротко про медреформу в Україні

      • Перший етап медреформи стосувався первинної ланки медицини: педіатрів, сімейних лікарів та терапевтів.
      • Другий етап – реформування спеціалізованої медицини.
      • За планом реформи будуть створені госпітальні округи. До них увійдуть 3 – 5 районів, які обслуговуватиме лікарня інтенсивного лікування. Вона замінить районні лікарні.
      • Також передбачена зміна механізмів фінансування – цим займатиметься Національна служба здоров'я України.
      • З 1 квітня медичні заклади отримуватимуть гроші не за ліжкомісця, а за кожну надану послугу. Лікарні стануть неприбутковими підприємствами і зможуть самостійно розпоряджатися своїми грошима, складати фінансовий план, формувати зарплату медичних працівників тощо.
      • Згодом буде запроваджено ліцензування лікарів.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Слуга народу Верховна Рада Новини політики Новини Здоров'я Новини України Лікарня Міністерство охорони здоров’я Ілля Ємець Михайло Радуцький Медична реформа Медицина
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