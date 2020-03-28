Коронавірус не завадить другому етапу медичної реформи, – Радуцький

Другий етап медичної реформи в Україні стартує 1 квітня, як і було заплановано. Спалах коронавірусу проведенню змін у медсфері не завадить.

Єдині зміни щодо проведення медичної реформи стосуватимуться перерозподілу коштів Кабміну. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Інфекційні лікарні у медичну реформу зараз не входять. Вони підпишуть контракти з Національною службою здоров'я України, і їх просто фінансуватимуть по старому бюджету,

– пояснив Радуцький.

Зазначимо, раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець повідомив, що через ситуацію з коронавірусом другий етап медреформи необхідно перенести на три місяці.

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