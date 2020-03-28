Коронавірус не завадить другому етапу медичної реформи, – Радуцький
Другий етап медичної реформи в Україні стартує 1 квітня, як і було заплановано. Спалах коронавірусу проведенню змін у медсфері не завадить.
Єдині зміни щодо проведення медичної реформи стосуватимуться перерозподілу коштів Кабміну. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
До теми Скільки уряд виділить коштів на підтримку медичних закладів у регіонах
Інфекційні лікарні у медичну реформу зараз не входять. Вони підпишуть контракти з Національною службою здоров'я України, і їх просто фінансуватимуть по старому бюджету,
– пояснив Радуцький.
Зазначимо, раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець повідомив, що через ситуацію з коронавірусом другий етап медреформи необхідно перенести на три місяці.
Коротко про медреформу в Україні
- Перший етап медреформи стосувався первинної ланки медицини: педіатрів, сімейних лікарів та терапевтів.
- Другий етап – реформування спеціалізованої медицини.
- За планом реформи будуть створені госпітальні округи. До них увійдуть 3 – 5 районів, які обслуговуватиме лікарня інтенсивного лікування. Вона замінить районні лікарні.
- Також передбачена зміна механізмів фінансування – цим займатиметься Національна служба здоров'я України.
- З 1 квітня медичні заклади отримуватимуть гроші не за ліжкомісця, а за кожну надану послугу. Лікарні стануть неприбутковими підприємствами і зможуть самостійно розпоряджатися своїми грошима, складати фінансовий план, формувати зарплату медичних працівників тощо.
- Згодом буде запроваджено ліцензування лікарів.
Читайте також
-
Народні месники чи карпатські головорізи: ким насправді були опришкисьогодні , 09:40
-
В Україні діє нова схема обману: як не попастися на гачок шахраївсьогодні , 12:20
-
Головні новини 27 березня: арешт Кожари, очільнику МОЗ Ємцю шукають замінусьогодні , 09:03
-
На Харківщині знайшли усіх 10 людей, які втекли з самоізоляціїсьогодні , 09:47
-
Хто замінить Авакова, якщо він захворіє на коронавіруссьогодні , 12:34
-
В Угорщині хворі та з підозрою на коронавірус повинні клеїти на свої будинки спеціальні знакисьогодні , 14:44