Коронавирус не помешает второму этапу медицинской реформы, - Радуцкий
Второй этап медицинской реформы в Украине стартует 1 апреля, как и было запланировано. Вспышка коронавируса проведению изменений в медсфере не помешает.
Единственные изменения относительно проведения медицинской реформы будут касаться перераспределения средств Кабмина. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в интервью Интерфакс-Украина.
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Инфекционные больницы в медицинскую реформу сейчас не входят. Они подпишут контракты с Национальной службой здоровья Украины, и их просто будут финансировать по старому бюджету,
– пояснил Радуцкий.
Отметим, ранее министр здравоохранения Илья Емец сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом второй этап медреформы необходимо перенести на три месяца.
Коротко о медреформе в Украине
- Первый этап медреформы касался первичного звена медицины: педиатров, семейных врачей и терапевтов.
- Второй этап – реформирования специализированной медицины.
- По плану реформы будут созданы госпитальные округа. В них войдут 3 – 5 районов, которые будет обслуживать больница интенсивного лечения. Она заменит районные больницы.
- Также предусмотрено изменение механизмов финансирования – этим будет заниматься Национальная служба здоровья Украины.
- С 1 апреля медицинские учреждения будут получать деньги не за койкоместа, а за каждую предоставленную услугу. Больницы станут неприбыльными предприятиями и смогут самостоятельно распоряжаться своими деньгами, составлять финансовый план, формировать зарплату медицинских работников и тому подобное.
- Впоследствии будет введено лицензирование врачей.
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