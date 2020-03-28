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      Коронавирус не помешает второму этапу медицинской реформы, - Радуцкий

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      Радуцкий заявил, что второй этап медреформы стартует 1 апреля / Liga.Net

      Второй этап медицинской реформы в Украине стартует 1 апреля, как и было запланировано. Вспышка коронавируса проведению изменений в медсфере не помешает.

      Единственные изменения относительно проведения медицинской реформы будут касаться перераспределения средств Кабмина. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в интервью Интерфакс-Украина.

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      Инфекционные больницы в медицинскую реформу сейчас не входят. Они подпишут контракты с Национальной службой здоровья Украины, и их просто будут финансировать по старому бюджету,
      – пояснил Радуцкий.

      Отметим, ранее министр здравоохранения Илья Емец сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом второй этап медреформы необходимо перенести на три месяца.

      Коротко о медреформе в Украине

      • Первый этап медреформы касался первичного звена медицины: педиатров, семейных врачей и терапевтов.
      • Второй этап – реформирования специализированной медицины.
      • По плану реформы будут созданы госпитальные округа. В них войдут 3 – 5 районов, которые будет обслуживать больница интенсивного лечения. Она заменит районные больницы.
      • Также предусмотрено изменение механизмов финансирования – этим будет заниматься Национальная служба здоровья Украины.
      • С 1 апреля медицинские учреждения будут получать деньги не за койкоместа, а за каждую предоставленную услугу. Больницы станут неприбыльными предприятиями и смогут самостоятельно распоряжаться своими деньгами, составлять финансовый план, формировать зарплату медицинских работников и тому подобное.
      • Впоследствии будет введено лицензирование врачей.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Слуга народа Верховная Рада Новости политики Новости Здоровье Новости Украины Больница Министерство здравоохранения Украины Илья Емец Михаил Радуцкий Медицинская реформа Медицина
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