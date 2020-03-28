Коронавирус не помешает второму этапу медицинской реформы, - Радуцкий

Второй этап медицинской реформы в Украине стартует 1 апреля, как и было запланировано. Вспышка коронавируса проведению изменений в медсфере не помешает.

Единственные изменения относительно проведения медицинской реформы будут касаться перераспределения средств Кабмина. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в интервью Интерфакс-Украина.

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Инфекционные больницы в медицинскую реформу сейчас не входят. Они подпишут контракты с Национальной службой здоровья Украины, и их просто будут финансировать по старому бюджету,

– пояснил Радуцкий.

Отметим, ранее министр здравоохранения Илья Емец сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом второй этап медреформы необходимо перенести на три месяца.

Коротко о медреформе в Украине