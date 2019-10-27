22:15
27 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Блоги тижня
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ЗОЛОТОМУ СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ
      Блоги тижня

      Корупційний скандал "слуг", хто візьме Київщину та Кремль відповість за війну: блоги тижня

      52
      Блоги тижня
      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – корупційний скандал серед "слуг", хто допоміг піти губернатору Київщини та в чиїх руках доля Кремля.

      1. Чому лихоманить "слуг народу" і як боротимуться з "паршивими вівцями" у фракції

      фрахамія і дубінський

      Скандали всередині і навколо фракції "Слуга народу" – це наслідок надмірно швидкого і не зовсім системного формування депутатського корпусу президентської партії. Оскільки у Зеленського не було готової команди, кандидатів в депутати підбирали швидко.

      Скандальне та корупційне: що відбувається в пропрезидентській партії?

      2. Мертве не оживає, або чому раптом "запалало" у Портнова і Лукаш?

      янукович

      Таку ненависть від цих персонажів нечасто побачиш. Спочатку – до Майдану. Потім – до президента Петра Порошенка. А ось тепер знов найвищий градус – вже до генерального прокурора Руслана Рябошапки.

      Хто такі Андрій Портнов та Олена Лукаш?

      3. Відставка з багатьма відомими: хто і чому "пішов" губернатора Київщини

      бно-айріян

      Глава Київської обласної державної адміністрації (КОДА) Михайло Бно-Айріян став першим, призначеним президентом Володимиром Зеленським губернатором, який пішов у відставку. Що спонукало його до такого кроку?

      Деталі відставки ексглави Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян

      4. 1,5 млн грн за день: як грабують українців при продажі нерухомості

      продаж нерухомості

      Вже більше року українці щодня витрачають 1,5 млн грн на послуги для продажу нерухомого майна від 4-х посередників. А загалом ця сума сягнула вже більше 1 млрд грн.

      Більше про продаж нерухомості читайте тут!

      5. Россия ответит за войну, или Судьба Кремля в руках Украины

      кремль

      Украина обязана гарантировать неотвратимость наказания российских военных и государственных преступников, используя международную юрисдикцию.

      Вас также может заинтересовать: встреча в Нормандском формате

      Читайте також: Підозра Богдану: Горбатюк розповів, у якій справі фігурував очільник Офісу Президента

      blog_ava
      Українській дитині видали форму з символікою СРСР і Росії: у США розгорівся скандал
      сьогодні
      4922
      Автор: Блоги тижня
      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Новини України Слуга народу Олександр Дубінський Публікації Корупція Давид Арахамія Андрій Портнов Олена Лукаш Продаж нерухомості
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Корупційний скандал "слуг", хто візьме Київщину та Кремль відповість за війну: блоги тижня
      сьогодні , 22:00 Корупційний скандал "слуг", хто візьме Київщину та Кремль відповість за війну: блоги тижня
      Блоги тижня 52
      Російські снайпери на Донбасі, вантажівка з трупами та заселення Криму росіянами – відео тижня
      сьогодні , 19:31 Російські снайпери на Донбасі, вантажівка з трупами та заселення Криму росіянами – відео тижня
      Ольга Грамчук 1034
      Чому Росії не потрібен мир на Донбасі, – думки експертів
      сьогодні , 19:30 Чому Росії не потрібен мир на Донбасі, – думки експертів
      Уляна Верстюк 2141
      История о тех, кого кормили сказками о коммунизме
      сьогодні , 19:00 История о тех, кого кормили сказками о коммунизме
      Максим Мирович 909
      "Динамо" неочікувано зіграло внічию з "Карпатами", кияни могли й програти цей матч: відео
      сьогодні , 19:00 "Динамо" неочікувано зіграло внічию з "Карпатами", кияни могли й програти цей матч: відео
      Ігор Саджениця 592
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук