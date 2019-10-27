Корупційний скандал "слуг", хто візьме Київщину та Кремль відповість за війну: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – корупційний скандал серед "слуг", хто допоміг піти губернатору Київщини та в чиїх руках доля Кремля.

1. Чому лихоманить "слуг народу" і як боротимуться з "паршивими вівцями" у фракції







Скандали всередині і навколо фракції "Слуга народу" – це наслідок надмірно швидкого і не зовсім системного формування депутатського корпусу президентської партії. Оскільки у Зеленського не було готової команди, кандидатів в депутати підбирали швидко.



Скандальне та корупційне: що відбувається в пропрезидентській партії?

2. Мертве не оживає, або чому раптом "запалало" у Портнова і Лукаш?







Таку ненависть від цих персонажів нечасто побачиш. Спочатку – до Майдану. Потім – до президента Петра Порошенка. А ось тепер знов найвищий градус – вже до генерального прокурора Руслана Рябошапки.



Хто такі Андрій Портнов та Олена Лукаш?

3. Відставка з багатьма відомими: хто і чому "пішов" губернатора Київщини







Глава Київської обласної державної адміністрації (КОДА) Михайло Бно-Айріян став першим, призначеним президентом Володимиром Зеленським губернатором, який пішов у відставку. Що спонукало його до такого кроку?



Деталі відставки ексглави Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян

4. 1,5 млн грн за день: як грабують українців при продажі нерухомості







Вже більше року українці щодня витрачають 1,5 млн грн на послуги для продажу нерухомого майна від 4-х посередників. А загалом ця сума сягнула вже більше 1 млрд грн.



Більше про продаж нерухомості – читайте тут!

5. Россия ответит за войну, или Судьба Кремля в руках Украины







Украина обязана гарантировать неотвратимость наказания российских военных и государственных преступников, используя международную юрисдикцию.



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