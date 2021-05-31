Деталі стрілянини на Полтавщині

Правоохоронці приїхали на виклик у нічний клуб, де виникла конфліктна ситуація. Однак з сусіднього будинку у них почали стріляти.

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Зловмисник поцілив у двох поліцейських при виконанні службових обов'язків. На місце події прибули оперативники. Вони встановили квартиру, звідки стріляли, та особу зловмисника.

Що відомо про нападника

Стрільцем виявився 38-річний місцевий мешканець. У квартирі з ним живе неповнолітня донька. Відомо, що у минулому чоловіка судили за браконьєрство та крадіжку з проникненням у приміщення.

Правоохоронці провели обшуки у квартирі зловмисника. Вони вилучили:

напіврозібраний пневматичний пістолет,

у подвір'ї будинку – газовий балон та магазин, які чоловік викинув у вікно, аби позбутися доказів.



Чоловік викинув зброю, аби позбутися доказів

Нападнику оголосили про підозру у насильстві щодо правоохоронців. Наразі він перебуває у СІЗО.

Стрілку загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Дивіться відео затримання стрілка на Полтавщині: