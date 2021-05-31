Детали стрельбы на Полтавщине
Правоохранители приехали на вызов в ночной клуб, где возникла конфликтная ситуация. Однако из соседнего дома в них начали стрелять.
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Злоумышленник попал в двух полицейских при исполнении служебных обязанностей. На место происшествия прибыли оперативники. Они установили квартиру, откуда стреляли, и личность злоумышленника.
Что известно о нападающем
Стрелком оказался 38-летний местный житель. В квартире с ним живет несовершеннолетняя дочь. Известно, что в прошлом мужчину судили за браконьерство и кражу с проникновением в помещение.
Правоохранители провели обыски в квартире злоумышленника. Они изъяли:
- полуразобранный пневматический пистолет,
- во дворе дома – газовый баллон и магазин, которые мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.
Мужчина выбросил оружие, чтобы избавиться от улик
Нападавшему объявили о подозрении в насилии в отношении правоохранителей. Сейчас он находится в СИЗО.
Стрелку грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Смотрите видео задержания стрелка на Полтавщине: