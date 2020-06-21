США охопили протести проти расизму, які тривають вже не перший тиждень. Під час однієї з таких акцій, що відбувалася 20 червня у Сіетлі, застрелили 19-річного хлопця.

Відомо, що ще одна людина отримала поранена. Наразі інший протестувальник перебуває у критичному стані в реанімації. Про це повідомляє видання The New York Times.

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Що сталося 20 червня у Сіетлі

Протести у Сіетлі тривають не один день. Ще 8 червня мітингувальники відтіснили правоохоронців зі східної ділянки, де сталася стрілянина. Тож, поліцейські не могли дістатися до району.

Лише після отримання повідомлення про стрілянину з потерпілими поліція відреагувала і почала розслідування. За даними правоохоронців, підозрюваний або підозрювані зникли й все ще перебувають на волі. Чіткого опису стрілка, на жаль, немає. Тим часом протестувальники все ще блокують поліцію.



Протест у Сіетлі закінчився стріляниною / Фото CNN

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Група мітингувальників CHOP заблокувала 6 міських кварталів у центрі Сіетла у відповідь на вбивство Джорджа Флойда, пов'язаного з поліцією 25 травня.

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16 червня протестуючі домовилися з містом про скорочення окупованої площі до трьох кварталів. Ця угода відбулася на наступний день після того, як міська рада Сіетла проголосувала за заборону поліції використовувати дроселі та пристрої для контролю натовпу, такі як сльозогінний газ та перцевий спрей.



Криваві протести у США / Фото The New York Times