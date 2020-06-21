США охватили протесты против расизма, которые продолжаются уже не первую неделю. Во время одной из таких акций, которая проходила 20 июня в Сиэтле, застрелили 19-летнего парня.

Известно, что еще один человек получил ранение. Сейчас другой протестующий находится в критическом состоянии в реанимации. Об этом сообщает издание The New York Times.

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Что произошло 20 июня в Сиэтле

Протесты в Сиэтле продолжаются не один день. Еще 8 июня митингующие оттеснили правоохранителей с восточного участка, где произошла стрельба. Так, полицейские не могли добраться до района.

Только после получения сообщения о стрельбе с пострадавшими полиция отреагировала и начала расследование. По данным правоохранителей, подозреваемый или подозреваемые исчезли и все еще находятся на свободе. Четкого описания стрелка, к сожалению, нет. Тем временем протестующие все еще блокируют полицию.



Протест в Сиэтле закончился стрельбой / Фото CNN

Подробнее о протесте в Сиэтле

Группа митингующих CHOP заблокировала 6 городских кварталов в центре Сиэтла в ответ на убийство Джорджа Флойда, связанного с полицией, 25 мая.

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16 июня протестующие договорились с городом о сокращении оккупированной площади до трех кварталов. Это соглашение состоялось на следующий день после того, как городской совет Сиэтла проголосовал за запрет полиции использовать дроссели и устройства для контроля толпы, такие как слезоточивый газ и перцовый спрей.



Кровавые протесты в США / Фото The New York Times