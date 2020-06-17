Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о реформировании полиции. Причиной такого шага стали убийства афроамериканцев полицейскими. Таким образом, согласно документу, отныне правоохранители будут иметь ограничения по применению силы.

Указ Трампа о реформировании полиции: что известно

Документ хозяин Белого дома подписал 16 июня. Об этом сообщает телеканал NBC News .

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По информации журналистов, Трамп подписал исполнительный указ относительно вопросов полицейской деятельности на фоне растущего давления и протестов по всей стране через смерти Джорджа Флойда, Брионы Тейлор, Рейшарда Брукса и других афроамериканцев от рук офицеров правоохранительных органов.

При подписании американский президент заявил, что он только встретился с семьями нескольких недавних жертв насилия полиции , что привело к смертельным случаям.

Я никогда не мог представить вашу боль или глубину ваших страданий, но я могу пообещать бороться за справедливость для всего нашего народа,

– заявил Трамп.

Что предусматривает указ

По словам Трампа, подписанный им указ предусматривает выделение субсидий для оказания помощи департаментам полиции, чтобы представители полиции по каждому конкретному участку были подготовлены не нарушать требования в вопросе применения силы.

Документ также предусматривает:

создание национальной базы данных жалоб чрезмерного применения силы;

привлечение профессиональных психологов в ситуациях, когда необходимо реагировать в ненасильственных случаях – таких, как пагубные привычки, беспризорность и психические заболевания.

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