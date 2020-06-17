Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ про реформування поліції. Причиною також кроку стали вбивства афроамериканців поліцейськими. Таким чином, згідно з документом, віднині правоохоронці матимуть обмеження щодо застосування сили.

Указ Трампа про реформування поліції: що відомо

Документ господар Білого дому підписав 16 червня. Про це повідомляє телеканал NBC News.

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За інформацією журналістів, Трамп підписав виконавчий указ щодо питань поліцейської діяльності на тлі зростаючого тиску і протесів по всій країні через смерті Джорджа Флойда, Бріони Тейлор, Рейшарда Брукса та інших афро-американців від рук офіцерів правоохоронних органів.

Під час підписання американський президент заявив, що він щойно зустрівся з родинами кількох нещодавніх жертв насильства поліції, що призвело до смертельних випадків.

Я ніколи не міг уявити ваш біль або глибину ваших страждань, але я можу пообіцяти боротися за справедливість для усього нашого народу,

– заявив Трамп.

За його словами, підписаний ним указ передбачає виділення субсидій для надання допомоги департаментам поліції, аби представники поліції з кожного конкретного відділку були підготовленими не порушувати вимоги у питанні застосування сили.

Також указ передбачає:

створення національної бази даних скарг надмірного застосування сили,

залучення професійних психологів у ситуаціях, коли необхідно реагувати у ненасильницьких випадках – таких, як згубні звички, безпритульність та психічні захворювання.

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Згідно з указом, тепер поліцейські відділки мають відповідати певним стандартам. Зокрема, про заборону застосування прийомів удушення щодо іншої особи окрім випадків, коли є загроза життю поліцейських.