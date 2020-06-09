Увечері 9 червня в Г’юстоні (США) відбулася церемонія прощання з Джорджом Флойдом. Він загинув під час жорсткого затримання з боку поліцейських 25 травня.

Як прощалися з Флойдом

Церемонію прощання з Флойдом транслювали як провідні американські, так і світові телеканали. Також траурні заходи можна було переглянути в ютьюбі. Про це пише 24 канал.

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Прощання з Флойдом розпочалося об 11 ранку за місцевим часом (19:00 за Києвом). Церемонія є закритою для публіки. У списку допущених гостей – приблизно 500 осіб. Це здебільшого рідні та близькі Флойда. Водночас щонайменше 200 – 300 людей зібралися біля дверей церкви перед початком заходу.

The family of George Floyd, dressed in all white, walks into The Fountain of Praise for Floyd's memorial service, as thousands of mourners gathered for the final funeral services. https://t.co/1lh149CXUv pic.twitter.com/6Rl66prxXH — ABC News (@ABC) June 9, 2020

Також під час жалобного заходу виступили мер Г’юстона Сільвестр Тернер, сенатори Шейла Лі та Ел Грін. Крім того, надгробну промову виголосив колишній радник Білого дому за президентства Барака Обами – Альфред Шарптон-молодший.

Виголосив промову у відеозверненні й кандидат у президенти США – Джо Байден. Напередодні він назвав Флойда "людиною, що змінила світ", а його загибель – "найбільшим поворотним моментом у американській історії".



Взяв участь у жалобному заході й Джо Байден / Фото: Getty Images

Лежить Флойд у закритій золотій труні. Після заходу поліція супроводить траурний кортеж в сусіднє місто Пірленд, де виріс афроамериканець. Саме тут пройде похорон. Поховають Флойда поруч із матір’ю в комірці відкритого мавзолею. Останню милю до кладовища тіло Флойда провезуть на запряженому кіньми катафалку.

Церемонія прощання з Джорджом Флойдом (Фото: Getty Image, EPA)

Поспостерігати за перевезенням тіла через місто зможуть усі охочі. Але людям слід дотримуватися соціального дистанціювання. Уздовж маршруту процесії встановлено бар'єри. Публіку також закликали не заходити на цвинтар під час поховання, а спостерігати за ним здалеку.

Після загибелі Флойда церемонії прощання з ним пройшли в Міннеаполісі, де він загинув, і в Північній Кароліні, де він народився.

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Дивіться відео прощання з Джорджом Флойдом у Г'юстоні

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