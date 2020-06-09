Вечером 9 июня в Хьюстоне (США) состоялась церемония прощания с Джорджем Флойдом. Он погиб во время жесткого задержания со стороны полицейских 25 мая.

Как прощались с Флойдом

Церемонию прощания с Флойдом транслировали как ведущие американские, так и мировые телеканалы. Также траурное мероприятие можно было посмотреть на ютубе. Об этом пишет 24 канал.

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Прощание с Флойдом началось в 11 утра по местному времени (19:00 по Киеву). Церемония закрыта для публики. В списке допущенных гостей – около 500 человек. Это в основном родные и близкие Флойда. В то же время не менее 200 – 300 человек собрались у дверей церкви перед началом мероприятия.

The family of George Floyd, dressed in all white, walks into The Fountain of Praise for Floyd's memorial service, as thousands of mourners gathered for the final funeral services. https://t.co/1lh149CXUv pic.twitter.com/6Rl66prxXH — ABC News (@ABC) June 9, 2020

Также во время траурного мероприятия выступили мэр Хьюстона Сильвестр Тернер, сенаторы Шейла Ли и Эл Грин. Кроме того, надгробную речь произнес бывший советник Белого дома при президенте Барака Обамы – Альфред Шарптон-младший.

Произнес речь в видеообращении и кандидат в президенты США – Джо Байден. Накануне он назвал Флойда "человеком, изменившим мир", а его гибель – "самым поворотным моментом в американской истории".



Принял участие в траурном мероприятии и Джо Байден / Фото: Getty Images

Лежит Флойд в закрытом золотом гробу. После мероприятия полиция сопроводит траурный кортеж в соседний город Пирленд, где вырос афроамериканец. Именно здесь пройдут похороны. Похоронят Флойда с матерью в ячейке открытого мавзолея. Последнюю милю до кладбища тело Флойда провезут на запряженном лошадьми катафалке.

Церемония прощания с Джорджем Флойдом (Фото: Getty Image, EPA)

Понаблюдать за перевозкой тела через город смогут все желающие. Но людям следует придерживаться социального дистанцирования. Вдоль маршрута процессии установлены барьеры. Публику также призвали не заходить на кладбище во время похорон, а наблюдать за ними издалека.

После гибели Флойда церемонии прощания с ним прошли в Миннеаполисе, где он погиб, и в Северной Каролине, где он родился.

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Смотрите видео прощания с Джорджем Флойдом в Хьюстоне

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