Вбивство Джорджа Флойда: підозрюваному експолісмену обрали запобіжний захід
У США суд визначив запобіжний захід для колишнього американського офіцера поліції Дерека Шовіна. Його обвинувачують у вбивстві Джорджа Флойда під час затримання. Так, Шовін може вийти на волю під заставу в 1 мільйон доларів.
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Судове слухання пройшло 8 червня в Міннеаполісі. Саме в цьому місті після жорсткого затримання з боку поліцейських помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. Про це повідомляє інформаційна агенція DPA.
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За підсумками засідання визначив запобіжний захід у вигляді застави у розмірі одного мільйона доларів для Шовіна. Водночас підозрюваний погодився на низку умов суду, якщо за нього зрештою внесуть відповідну заставу та звільнять з-під варти.
Зокрема, колишній поліцейський:
- не матиме права контактувати з членами родини Флойда,
- не матиме права працювати у сфері безпеки або забезпечення правопорядку,
- буде зобов'язаним здати зброю,
- не зможе залишати межі штату Міннесота (Міннеаполіс – столиця цього регіону).
Зауважимо, що Шовін давав свідчення через відеозв’язок. Зараз він перебуває у межах попереднього ув’язнення у в'язниці Міннесоти. Його обвинувачують у вбивстві другого ступеня.
Наступне судове слухання за цієї справою заплановано на 29 червня.
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Що відомо про смерть Джорджа Флойда: головне
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда за те, що він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Цей прийом не заборонено у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав.
- Коли Флойд затих і припинив благати про допомогу, поліцейські викликали медиків. Але було вже надто пізно. До лікарні він так і не дожив.
- За результатами незалежного розтину, який замовила сім'я Флойда, чоловік помер від асфіксії, викликаної тиском на шию та спину.
- У підсумку ФБР і прокуратура відкрили справу щодо правомірності дій правоохоронців. Чотирьох поліцейських, причетних до інциденту, звільнили.
- Щоправда, затримали лише офіцера Дерека Шовіна. Саме він фігурує в скандальному відео із жорстким затриманням Флойд, яке оприлюднили в мережі.
- Після смерті Флойда США та світом прокотилися масові протести. Наймасовіша демонстрація 6 червня відбулася у Вашингтоні.
- Спершу акції мали мирний характер, однак згодом протестувальники почали бити та закидати камінням поліцейських, підпалювати відділки поліції, грабувати магазини тощо.
- Як наслідок у деяких містах запровадили комендантську годину та долучили загони Нацгвардії.
- Справа отримала й політичне забарвлення, коли протест підтримав і головний конкурент Трампа на виборах – Джо Байден.