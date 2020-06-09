У США суд визначив запобіжний захід для колишнього американського офіцера поліції Дерека Шовіна. Його обвинувачують у вбивстві Джорджа Флойда під час затримання. Так, Шовін може вийти на волю під заставу в 1 мільйон доларів.

Смерть Флойда: суд призначив для експолісмена заставу – деталі

Судове слухання пройшло 8 червня в Міннеаполісі. Саме в цьому місті після жорсткого затримання з боку поліцейських помер 46-річний афроамериканець Джордж Флойд. Про це повідомляє інформаційна агенція DPA.

Важливо Смерть Джорджа Флойда: поліцію Міннеаполіса розформовують

За підсумками засідання визначив запобіжний захід у вигляді застави у розмірі одного мільйона доларів для Шовіна. Водночас підозрюваний погодився на низку умов суду, якщо за нього зрештою внесуть відповідну заставу та звільнять з-під варти.

Зокрема, колишній поліцейський:

не матиме права контактувати з членами родини Флойда,

не матиме права працювати у сфері безпеки або забезпечення правопорядку,

буде зобов'язаним здати зброю,

не зможе залишати межі штату Міннесота (Міннеаполіс – столиця цього регіону).

Зауважимо, що Шовін давав свідчення через відеозв’язок. Зараз він перебуває у межах попереднього ув’язнення у в'язниці Міннесоти. Його обвинувачують у вбивстві другого ступеня.

Наступне судове слухання за цієї справою заплановано на 29 червня.

Зверніть увагу Кива хоче перейменувати проспект Бандери в Києві та включити Флойда до Небесної Сотні: деталі

Що відомо про смерть Джорджа Флойда: головне