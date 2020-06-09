Убийство Джорджа Флойда: подозреваемому экс-полисмену избрали меру пресечения
В США суд определил меру пресечения для бывшего американского офицера полиции Дерека Шовина. Его обвиняют в убийстве Джорджа Флойда при задержании. Так, Шовин может выйти на свободу под залог в 1 миллион долларов.
Смерть Флойда: суд назначил для экс-полисмена залог – детали
Судебное слушание прошло 8 июня в Миннеаполисе. Именно в этом городе после жесткого задержания со стороны полицейских умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Об этом сообщает информационное агентство DPA .
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По итогам заседания определил меру пресечения в виде залога в размере одного миллиона долларов для Шовина. В то же время подозреваемый согласился на ряд условий суда, если за него в итоге внесут соответствующий залог и освободят из-под стражи.
В частности, бывший полицейский:
- не будет иметь права контактировать с членами семьи Флойда,
- не будет иметь права работать в сфере безопасности или обеспечения правопорядка,
- будет обязан сдать оружие,
- не сможет покидать пределы штата Миннесота (Миннеаполис – столица этого региона).
Заметим, что Шовин давал показания через видеосвязь. Сейчас он находится в рамках предварительного заключения в тюрьме Миннесоты. Его обвиняют в убийстве второй степени.
Следующее судебное слушание по этим делом запланировано на 29 июня.
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Что известно о смерти Джорджа Флойда: главное
- 25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов .
- Во время задержания один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею. Этот прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований.
- Когда Флойд затих и перестал просить о помощи, полицейские вызвали медиков. Но было уже слишком поздно. До больницы он так и не дожил.
- По результатам независимого вскрытия, которое заказала семья Флойда, мужчина умер от асфиксии, вызванной давлением на шею и спину.
- В итоге ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий правоохранителей. Четырех полицейских, причастных к инциденту, уволили.
- Правда, задержали только офицера Дерека Шовина. Именно он фигурирует в скандальном видео с жестким задержанием Флойда, которое обнародовали в сети.
- После смерти Флойда по США и миру прокатились массовые протесты. Самая массовая демонстрация 6 июня состоялась в Вашингтоне.
- Сначала акции носили мирный характер, однако впоследствии протестующие начали бить и забрасывать камнями полицейских, поджигать участки полиции, грабить магазины и тому подобное.
- В результате в некоторых городах ввели комендантский час и привлекли отряды Нацгвардии.
- Дело получило и политическую окраску, когда протест поддержал и главный конкурент Трампа на выборах – Джо Байден.