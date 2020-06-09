В США суд определил меру пресечения для бывшего американского офицера полиции Дерека Шовина. Его обвиняют в убийстве Джорджа Флойда при задержании. Так, Шовин может выйти на свободу под залог в 1 миллион долларов.

Смерть Флойда: суд назначил для экс-полисмена залог – детали

Судебное слушание прошло 8 июня в Миннеаполисе. Именно в этом городе после жесткого задержания со стороны полицейских умер 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Об этом сообщает информационное агентство DPA .

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По итогам заседания определил меру пресечения в виде залога в размере одного миллиона долларов для Шовина. В то же время подозреваемый согласился на ряд условий суда, если за него в итоге внесут соответствующий залог и освободят из-под стражи.

В частности, бывший полицейский:

не будет иметь права контактировать с членами семьи Флойда,

не будет иметь права работать в сфере безопасности или обеспечения правопорядка,

будет обязан сдать оружие,

не сможет покидать пределы штата Миннесота (Миннеаполис – столица этого региона).

Заметим, что Шовин давал показания через видеосвязь. Сейчас он находится в рамках предварительного заключения в тюрьме Миннесоты. Его обвиняют в убийстве второй степени.

Следующее судебное слушание по этим делом запланировано на 29 июня.

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