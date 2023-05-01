Так, до Офісу омбудсмана надійшла інформація про ймовірне порушення прав людини у Криворізькій виправній колонії № 80. Також зафіксовано факти дискримінацій в’язнів.

Зверніть увагу Окупанти вщент рознесли виправну колонію в Харкові: відео руїн

Що відомо про самогубства у колонії

Під час відвідування Криворізької виправної колонії стало відомо, що там жорстоко поводяться із засудженими під час проведення обшуків – не дають можливості відвідати вбиральню. Також в’язні перебувають без руху близько 4 годин у положенні лежачи на бетонній підлозі.

Окрім цього, також зафіксовано:

факти дискримінацій та стигматизації осіб, які відбувають покарання в установі;

порушення права на гідні умови тримання;

порушення права на працю засуджених та захист від експлуатації.

До того ж встановлено порушення під час відвідування медичної частини:

прав засуджених та ув’язнених на охорону здоров’я та надання меддопомоги;

прав осіб, які страждають на психічні розлади (поміщення до палати-ізолятора без призначення та контролю лікаря-психіатра);

прав засуджених, які потребують проведення планового хірургічного втручання через відсутність належних умов;

права на таємницю про стан здоров’я: наявність у медчастині камер відеоспостереження, зокрема у палаті-ізоляторі, маніпуляційній та кабінетах лікарів.

З метою усунення порушень прав засуджених та ув’язнених, до компетентних органів будуть скеровані акти реагування,

– наголосив омбудсман Дмитро Лубінець.

Що відбувається у Криворізькій виправній колонії / фото Дмитро Лубінець

У російській тюрмі довели до самогубства українця

Раніше стало відомо, що 20-річний Станіслав Труняков, що народився на Луганщині, наклав на себе руки, щоб врятувати себе від насильства. Його знайшли повішеним у виправній колонії № 2 міста Тюмені.

Як виявилось, кілька засуджених вимагали у сім'ї Трунякова великі гроші, погрожуючи фізичною розправою їхньому синові. Хлопцю погрожували насильством, зґвалтуванням, а також постійно принижували та катували.