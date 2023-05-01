Так, в Офис омбудсмана поступила информация о вероятном нарушении прав человека в Криворожской исправительной колонии № 80. Также зафиксированы факты дискриминации заключенных.

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Что известно о самоубийствах в колонии

Во время посещения Криворожской исправительной колонии стало известно, что там жестоко обращаются с осужденными во время проведения обысков – не позволяют посетить туалет. Также заключенные находятся без движения около 4 часов в положении, лежа на бетонном полу.

Кроме того, также зафиксировано:

факты дискриминации и стигматизации лиц, отбывающих наказание в учреждении;

нарушение права на достойные условия содержания;

нарушение права на труд осужденных и защита от эксплуатации.

К тому же установлены нарушения при посещении медицинской части:

прав осужденных и заключенных на здравоохранение и оказание медпомощи;

прав лиц, страдающих психическими расстройствами (помещение в палату-изолятор без назначения и контроля врача-психиатра);

прав осужденных, нуждающихся в проведении планового хирургического вмешательства из-за отсутствия надлежащих условий;

прав на тайну о состоянии здоровья: наличие в медчасти камер видеонаблюдения, в частности, в палате-изоляторе, манипуляционной и кабинетах врачей.

В целях устранения нарушений прав осужденных и заключенных, в компетентные органы будут направлены акты реагирования,

– подчеркнул омбудсман Дмитрий Лубинец.

Что происходит в Криворожской исправительной колонии / фото Дмитрий Лубинец

В российской тюрьме довели до самоубийства украинца

Ранее стало известно, что 20-летний Станислав Труняков, родившийся на Луганщине, покончил с собой, чтобы спасти себя от насилия. Его нашли повешенным в исправительной колонии №2 города Тюмени.

Как оказалось, несколько осужденных требовали у семьи Трунякова большие деньги, угрожая физической расправой их сыну. Парню угрожали насилием, изнасилованием, а также постоянно унижали и пытали.