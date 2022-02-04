Про стримування агресії Росії та допомогу Україні: Кулеба поговорив з Блінкеном

Дмитро Кулеба 4 лютого провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Говорили про кроки щодо стримування агресивних намірів Москви та допомогу Києву.

Держсекретар США поінформував главу Міністерства закордонних справ України про підсумки своїх нещодавніх контактів з російським міністром закордонних справ.

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Деталі розмови Кулеби та Блінкена

Під час розмови Кулеба та Блінкен узгодили подальші кроки України та США у втіленні стратегії стримування Росії від подальшої агресії.

Дипломати відзначили суттєвий прогрес у підготовці скоординованих санкцій проти держави-агресорки та вихід цієї роботи на завершальний етап.

Крім того, сторони обговорили динаміку переговорів у межах нормандського формату та висловили сподівання, що Москва продемонструє конструктивну позицію в наступних раундах переговорів.

Український міністр висловив вдячність держсекретареві та американському народу за допомогу, яку США надали та продовжують надавати Україні.

Кулеба раніше заявив, що в Україні дипломатія працює на всіх фронтах і перебуває у найсильнішій позиції з 2014 року. Натомість Росія відчуває, що програла черговий раунд , зокрема у межах нормандських перемовин.

У відповідь Блінкен підтвердив роботу адміністрації Джо Байдена щодо надання додаткової допомоги Києву для посилення економічної та фінансової впевненості країни в умовах загроз зі сторони Росії.

Також Кулеба подякував американській стороні за повідомлення України про можливу підготовку Кремлем сфабрикованих приводів для загострення.

Днями стало відомо, що влада США обговорює з союзниками та партнерами з Європи новий пакет економічної допомоги Україні. Мовиться не тільки про допомогу у сфері забезпечення безпеки, але також і про гуманітарну та економічну підтримку.

Міністр і держсекретар погодилися, що публікація такої інформації дозволяє запобігти втіленню схожих планів та домовилися і надалі взаємодіяти у цій сфері.

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