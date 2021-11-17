Актори-любителі фільмів для дорослих постали перед судом, оскільки в Україні не декриміналізована стаття Кримінального кодексу про покарання за порнографію.

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Рятувались від безробіття, як могли

Обоє підсудних не мали роботи, тому вирішили підзаробити на життя зйомками у порно. Протягом 2020 року вони зняли шість відео. Локацією для одного із них пара обрала пляж "Африка" на Оболоні.

Відбулися штрафом

Спершу судді вирішили ув'язнити чоловіка і жінку на три роки. Втім, згодом до уваги взяли їх щиросердне розкаяння і замінили покарання на більш лояльне – один рік умовно та сплата 4 413 гривень за процесуальні витрати. Ба більше – "порнозіркам" місцевого масштабу навіть повернули вилучене відеообладнання.

Текст публікації телеканалу "Київ":

Здобули! У Києві суд оголосив вирок парі, яка зняла порно на пляжі на Оболоні. Ви знали, що за це садять у в'язницю? В Україні досі не декриміналізована стаття Кримінального кодексу про покарання за порнографію.

За 2020 рік безробітне подружжя зняло та залило на PornHub 6 роликів. При цьому вони навіть встигли зняти одне відео на пляжі "Африка" на Оболоні.

Спочатку парі дали 3 роки ув'язнення. Проте, зважаючи на щиросердне розкаяння, суд скасував цей вирок, замінивши його на 1 рік умовно та сплату процесуальних витрат у розмірі 4 413 гривень. "Акторам" навіть повернули усе їх обладнання. Добре, що за перегляд поки не садять.