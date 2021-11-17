Актеры-любители фильмов для взрослых предстали перед судом, поскольку в Украине не декриминализирована статья Уголовного кодекса о наказании за порнографию.

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Спасались от безработицы, как могли

Оба подсудимых безработные, поэтому решили подзаработать на жизнь съемками в порно. В течение 2020 года они сняли шесть видео. Локацией для одного из них пара выбрала пляж "Африка" на Оболони.

Отделались штрафом

Сначала судьи решили посадить мужчину и женщину на три года. Впрочем, впоследствии во внимание приняли их чистосердечное раскаяние и заменили наказание на более лояльное – один год условно и уплата 4 413 гривен за процессуальные расходы. Более того – "порнозвездам" местного масштаба даже вернули изъятое видеооборудование.

Текст публикации телеканала "Киев":

Получили! В Киеве суд огласил приговор паре, снявшей порно на пляже на Оболони. Вы знали, что за это сажают в тюрьму? В Украине до сих пор не декриминализирована статья Уголовного кодекса о наказании за порнографию.

За 2020 год безработные супруги сняли и залили на PornHub 6 роликов. При этом они даже успели снять одно видео на пляже "Африка" на Оболони.

Сначала паре дали 3 года заключения. Однако, учитывая чистосердечное раскаяние, суд отменил этот приговор, заменив его на 1 год условно и уплате процессуальных издержек в размере 4 413 гривен. "Актерам" даже вернули все их оборудование. Хорошо, что за просмотр пока не сажают.