Тепер жителям Київщини залишається тримати тил та допомагати одне одному. Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Резніков.

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Усю "гуманітарку" направили до логістичних центрів, звідки оперативно розвеземо до лікарень області,

– мовиться в повідомленні.

Від благодійників Київщина отримала, зокрема антибіотики та фізрозчини. До допомоги долучилися приватна клініка, інститут кардіології та звичайні люди.



Ліки, що пожертвували благодійники / Фото Київської ОВА

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