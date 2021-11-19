Найголовніші новини Києва за тиждень 15 – 19 листопада:

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Жорстоке вбивство чоловіка на Печерську

Ввечері 18 листопада на одному зі смітників на бульварі Дружби народів безхатько знайшов ноги вбитого чоловіка. Він повідомив про це правоохоронцям, які одразу почали пошуки інших частин тіла та зайнялися встановленням особи загиблого.

Згодом поліцейські відшукали тулуб, руки та голову, опитали свідків та передивилися записи з камер відеонагляду.

Очевидці вказали, що бачили біля сміттєвих баків чоловіка у джинсах та кепці. Він викидав дещо у темних пакетах та досить напружено поводився. Через кілька годин ймовірного зловмисника затримали. Його квартиру штурмували спецпризначенці.

Дивіться відео штурму квартири ймовірного вбивці:

За словами очільника поліції Києва, 32-річний киянин розпивав спиртні напої з 42-річним товарищем у його квартирі. Під час конфлікту молодик вбив потерпілого, придбав ручну пилу та розчленував тіло у ванній кімнаті. Частини тіла зловмисник виносив кілька разів.

Наразі фігуранту кримінального провадження повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Проїзд значно подорожчає

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16 листопада у КМДА заявили про збільшення вартості проїзду в громадському транспорті столиці. Вартість квитка у метро, тролейбусі та трамваю має коштувати 20 гривень. При цьому для власників картки киянина подорожчання буде не настільки суттєвим – до 12 гривень.

Спочатку посадовці збиралися збільшити ціну проїзду з 1 січня 2022 року. Однак у ситуацію втрутився мер Віталій Кличко, який пообіцяв, що ціни не зміняться принаймні до кінця опалювального сезону. За словами очільника столиці, на те, що тарифи на перевезення не відповідають собівартості, скаржилися у Київському метрополітені та Київпастрансі. Через підвищення цін на енергоносії влада вимушена робити непопулярні кроки, однак пільговики та пенсіонери, як і зараз, користуватимуться можливістю безоплатного проїзду – Київ компенсовуватиме вартість поїздок з бюджетних коштів.

Крім того, на наміри столичних посадовців підвищити ціни на проїзд відреагували у Державній регуляторній службі. Чиновники зазначили, що не надавали своїх висновків щодо збільшення тарифів, та перевірятимуть, чи є підвищення доцільним. Також представники влади з'ясовуватимуть, и дослідили у Києві всі ймовірні альтернативні шляхи для компенсації неринкових цін на проїзд.

Омельченко у важкому стані

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83-річний колишній міський голова, очільник КМДА та Київради Олександр Омельченко захворів на COVID-19. 18 листопада Віталій Кличко повідомив про те, що політик перебуває у важкому стані. Син ексмера розповів, що Омельченко проходить лікування у Феофанії. Його стан стабільний, але лікарі стверджують, що хвороба може розгорнутися в будь-який бік. Родич колишнього очільника Києва каже, що його батько був вакцинований.

Наразі ексмер потребує постійної кисневої підтримки та скаржиться на кашель.