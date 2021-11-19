Главные новости Киева за неделю 15 – 19 ноября:

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Жестокое убийство мужчины на Печерске

Вечером 18 ноября на одной из свалок на бульваре Дружбы народов бездомный нашел ноги убитого мужчины. Он сообщил об этом правоохранителям, которые сразу начали поиски других частей тела и занялись установлением личности погибшего.

Впоследствии полицейские отыскали туловище, руки и голову, опросили свидетелей и пересмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Очевидцы указали, что видели возле мусорных баков мужчину в джинсах и кепке. Он выбрасывал кое-что в темных пакетах и довольно напряженно вел себя. Через несколько часов предполагаемого злоумышленника задержали. Его квартиру штурмовали спецназовцы.

Смотрите видео штурма квартиры предполагаемого убийцы:

По словам главы полиции Киева, 32-летний киевлянин распивал спиртные напитки с 42-летним товарищем в его квартире. Во время конфликта молодой человек убил потерпевшего, приобрел ручную пилу и расчленил тело в ванной комнате. Части тела злоумышленник выносил несколько раз.

Сейчас фигуранту уголовного производства сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Проезд значительно подорожает

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16 ноября в КГГА заявили об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте столицы. Стоимость билета в метро, троллейбусе и трамвае должна стоить 20 гривен. При этом для владельцев карточки киевлянина подорожание будет не столь существенным – до 12 гривен.

Изначально чиновники собирались увеличить цену проезда с 1 января 2022 года. Однако в ситуацию вмешался мэр Виталий Кличко, который пообещал, что цены не изменятся по крайней мере до конца отопительного сезона. По словам главы столицы, на то, что тарифы на перевозки не соответствуют себестоимости, жаловались в Киевском метрополитене и Киевпастрансе. Из-за повышения цен на энергоносители власть вынуждена делать непопулярные шаги, однако льготники и пенсионеры, как и сейчас, будут пользоваться возможностью бесплатного проезда – Киев будет компенсировать стоимость поездок из бюджетных средств.

Кроме того, на намерения столичных чиновников повысить цены на проезд отреагировали в Государственной регуляторной службе. Чиновники отметили, что не предоставляли своих выводов относительно увеличения тарифов, и будут проверять, является ли повышение целесообразным. Также представители власти будут выяснять, и исследовали в Киеве все вероятные альтернативные пути для компенсации нерыночных цен на проезд.

Омельченко в тяжелом состоянии

Обратите внимание Постоянно в кислородной маске: подробности о состоянии больного COVID-19 Омельченко

83-летний бывший городской глава, председатель КГГА и Киевсовета Александр Омельченко заболел COVID-19. 18 ноября Виталий Кличко сообщил о том, что политик находится в тяжелом состоянии. Сын экс-мера рассказал, что Омельченко проходит лечение в Феофании. Его состояние стабильное, но врачи утверждают, что болезнь может развернуться в любую сторону. Родственник бывшего главы Киева говорит, что его отец был вакцинирован.

Сейчас эксмер нуждается в постоянной кислородной поддержке и жалуется на кашель.