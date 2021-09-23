Всего полицейские задержали 7 человек, 4 из них – работники служб такси. Пострадавших оказалось пока семеро. Об этом сообщили в прокуратуре 23 сентября.

Обратите внимание В Киеве преступная группа торговала наркотиками через интернет

Притворялись полицейскими

Четверо таксистов получали заказ от клиента, чтобы доставить посылку. Каждый раз водители открывали коробки и таким образом искали наркотики. Если кто-то из них обнаружил запрещенные вещества, то сразу звонил своим коллегам.

Тогда сообщники, выдавая себя за сотрудников полиции, притворно задерживали лицо, к которому должна была поступить посылка. Злоумышленники запугивали потерпевших уголовной ответственностью и незаконно удерживали их против воли.

Тогда требовали от них "откупные" в размере от 2 до 20 тысяч гривен. Также требовали технику и другие ценные вещи.



Требовали деньги от наркозависимых и удерживали их / Фото Киевской городской прокуратуры

Что грозит злоумышленникам

Всех участников преступной группировки удалось установить. Подозреваемые – мужчины в возрасте от 25 до 33 лет. Они являются жителями столицы и области. Организатор – 28-летний киевлянин, уроженец Черкасской области.

Сейчас подозреваемым должны избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Пока полицейские проверяют причастность преступной группы к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории столицы с февраля по сентябрь 2021 года.