Правоохранители установили, что подозреваемый покупал запрещенное вещество у неизвестных поставщиков, а затем перепродавал наркотик своим знакомым.
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Поймали с поличным
По данным ГБР, уже известно о нескольких фактах распространения нацгвардейцем психотропа. Во время последней встречи с "клиентом" он и был задержан.
Нацгвардеец погорел во время последней перепродажи наркотика / Фото ГБР
Мужчина был делопроизводителем учебного центра одной из частей Нацгвардии / Фото ГБР
Что грозит наркодельцу
Сейчас мужчину подозревают в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а также незаконном сбыте психотропного вещества, совершенном повторно. За это предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет и конфискация имущества.
Дерзкая иностранка организовала онлайн-маркет наркотиков
В Подольском районе Киева полиция задержала 23-летнюю иностранку, которая торговала наркотиками. Запретным "бизнесом" она занималась через интеренет, где запустила свой телеграм-канал. Теперь девушке грозит восемь лет тюрьмы.