Правоохранители установили, что подозреваемый покупал запрещенное вещество у неизвестных поставщиков, а затем перепродавал наркотик своим знакомым.

Подобное 400 тысяч гривен прибыли ежемесячно: на Львовщине задержали группу наркоторговцев

Поймали с поличным

По данным ГБР, уже известно о нескольких фактах распространения нацгвардейцем психотропа. Во время последней встречи с "клиентом" он и был задержан.



Нацгвардеец погорел во время последней перепродажи наркотика / Фото ГБР



Мужчина был делопроизводителем учебного центра одной из частей Нацгвардии / Фото ГБР

Что грозит наркодельцу

Сейчас мужчину подозревают в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а также незаконном сбыте психотропного вещества, совершенном повторно. За это предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет и конфискация имущества.

Дерзкая иностранка организовала онлайн-маркет наркотиков

В Подольском районе Киева полиция задержала 23-летнюю иностранку, которая торговала наркотиками. Запретным "бизнесом" она занималась через интеренет, где запустила свой телеграм-канал. Теперь девушке грозит восемь лет тюрьмы.