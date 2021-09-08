Матери объявили подозрение еще в ноябре 2020 года. Сейчас досудебное расследование завершили, а дело направили в суд 8 сентября.

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Снимала на телефон

Женщина два года совершала развратные действия в отношении своей дочери.

На момент начала преступления ребенку было всего 5 лет.

Злоумышленница снимала все на камеру и распространяла. Все записи мать ребенка хранила дома.

Полицейские во время обысков нашли мобильный телефон и флешку, где были порновидео и фото с ребенком.

Правоохранители изъяли материалы, чтобы женщина не успела их выложить в интернет.

Что грозит злоумышленнице

Матери девочки объявили подозрение по статье "Совершение развратных действий в отношении малолетнего лица, изготовление фото и видео, распространение материалов". Ей может грозить заключение сроком до 10 лет.

Досудебное расследование осуществляла Деснянская окружная прокуратура. Сейчас материалы и акт обвинения направили в суд.

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