Затею ребят, которым, скорее всего, не исполнилось 18, увидел случайный прохожий. Он почти сразу наказал злоумышленников физически.
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"Воспитание" подростков мужчина снял на видео.
Десятки людей проходили мимо
- За тем, как три парня бьют ногами электросамокат Bolt, наблюдало много жителей столицы, которые просто шли мимо.
- Лишь один неравнодушный прохожий, увидевший действия злоумышленников, решил преподнести им урок.
- Мужчина подошел к нарушителям покоя и требовал срочно прекратить ломку самоката.
- После замечания подростки на шаг отошли от самоката, но мгновенно начали получать тяжелые удары.
Двое из трех участников инцидента оказались на асфальте, после чего начали бежать с места происшествия. На избиение мужчиной подростков, как и на совершенное детьми нарушение, никто из прохожих не отреагировал.
В комментариях к видео с разборками мужчины с подростками в соцсетях почти все пользователи выразили мнение, что прохожий сделал все верно. Киевляне отметили, что именно таким образом можно действенно научить злоумышленников аккуратно относиться к чужому имуществу.
Смотрите видео избиения подростков, пытавшихся сломать самокат Bolt в Киеве: