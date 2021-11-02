Правоохранители рассказали, что получили обращение напрямую от педагогического коллектива. Учителя пожаловались на продолжительные угрозы и циничный шантаж.

Актуально В Днепре разоблачили коллекторов, которые терроризировали школу в Киевской области: фото жесткого задержания

Учительнице устроили травлю из-за фейковых откровенных фото

Чтобы добиться своего, коллекторы обнародовали в родительском чате фейковые порнографические фотографии якобы одной из учительниц.

После этого на директора образовательного учреждения начали давить и требовать, чтобы он уволил педагога.

В конце концов женщина не выдержала и уволилась сама.

Следующим этапом психологического издевательства коллекторов над людьми стала рассылка картинок с изображением свечи и розы на черном фоне.

Педагоги, которые получали такие "приветы", оказались в шаге от самоубийства.

Со злодеями поквитались

Полицейские немедленно отреагировали на полученную информацию и разоблачили колл-центр коллекторов. Они задержали более 30 сотрудников и изъяли более чем 40 компьютеров во время обысков.

Правоохранители уже открыли уголовные производства по факту ввоза, изготовления, сбыта и распространения порнографических предметов, а также принуждения к выполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств.

Теперь коллекторам, которые терроризировали целую школу, грозит до 5 лет за решеткой. Вскоре им объявят о подозрениях и изберут меры предосторожности.

К сожалению, такие ситуации не единичны. Именно поэтому призываю граждан: если вы стали жертвой коллекторов – не медлите и сообщайте об этом полиции,

– отреагировал на громкое задержание глава полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в фейсбуке.

Задержание сотрудников колл-центра коллекторов, которые давили на учителей / Фото полиции Киевской области, из фейсбука Андрея Небитова

В полиции показали, как задерживали коллекторов, которые шантажировали школу на Броварщине: видео

Текст публикации Андрея Небитова:

Угрожали учителям, распространяли порноконтент, доводили до предела самоубийства.

Сегодня полиция Киевщины разоблачила в Днепре коллекторский центр, который длительное время "терроризировал" учителей.

Учительский коллектив Броварской школы обратился в Министерство внутренних дел по поводу регулярных унизительных угроз со стороны коллекторов.

Вымогатели давили на педагогов, требуя уплаты долгов, в том числе уже погашенных.

Дошло даже до того, что злоумышленники прибегли к самым грязным угрозам – разместили фейковые порнографические материалы в соцсетях. Одна из пострадавших учителей не выдержала давления и уволилась.

Полицейские Киевщины открыли уголовное производство по сбыту порнографии и принуждению к исполнению гражданско-правовых обязательств.

Сейчас в коллекторском центре продолжаются обыски, изъято около 40 единиц техники и компьютерного оборудования. Установлено, что в этом заведении работало более 30 операторов, которые совершали звонки должникам.

К сожалению, такие ситуации не единичны. Именно поэтому призываю граждан: если вы стали жертвой коллекторов – не медлите и сообщайте об этом полиции.

Продолжаем служить и защищать!