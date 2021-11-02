Правоохоронці розповіли, що отримали звернення безпосередньо від педагогічного колективу. Вчителі поскаржилися на тривалі погрози і цинічний шантаж.
Актуально У Дніпрі викрили колекторів, які тероризували школу на Київщині: фото жорсткого затримання
Вчительці влаштували цькування через фейкові відверті фото
- Аби домогтися свого, колектори оприлюднили у батьківському чаті фейкові порнографічні світлини нібито з однією із вчительок.
- Після цього на директора освітньої установи почали тиснути і вимагати, щоб він звільнив педагогиню.
- Зрештою жінка не витримала і звільнилася сама.
- Наступним етапом психологічного знущання колекторів над людьми стала розсилка картинок із зображенням свічки та троянди на чорному фоні.
- Освітяни, які отримували такі "привіти", опинилися у кроці від самогубства.
Із лиходіями поквиталися
Поліцейські негайно відреагували на отриману інформацію і викрили кол-центр колекторів. Вони затримали понад 30 його співробітників та вилучили більше 40 комп’ютерів під час обшуків.
Наразі правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження за фактом ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів, а також примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань.
Тепер колекторам, які тероризували цілу школу, загрожує до 5 років за ґратами. Невдовзі їм оголосять про підозри та оберуть запобіжні заходи.
На жаль, такі ситуації непоодинокі. Саме тому закликаю громадян: якщо ви стали жертвою колекторів – не зволікайте та повідомляйте про це до поліції,
– відреагував на гучне затримання очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов на своїй сторінці у фейсбуці.
Затримання співробітників кол-центру колекторів, які тиснули на вчителів / Фото поліції Київської області, із фейсбуку Андрія Нєбитова
У поліції показали, як затримували колекторів, які шантажували школу на Броварщині: відео
Текст публікації Андрія Нєбитова:
Погрожували вчителям, поширювали порноконтент, доводили до межі самогубства
Сьогодні поліція Київщини викрила у Дніпрі колекторський центр, який тривалий час "тероризував" вчителів.
Так, учительський колектив Броварської школи звернувся до Міністерства внутрішніх справ щодо регулярних принизливих погроз з боку колекторів.
Вимагачі тиснули на педагогів, вимагаючи сплати боргів, у тому числі, вже погашених.
Дійшло навіть до того, що зловмисники вдалися до найбрудніших погроз – розмістили фейкові порнографічні матеріали у соцмережах. Одна із потерпілих вчителів не витримала тиску і звільнилась.
Поліцейські Київщини відкрили кримінальне провадження щодо збуту порнографії та примушення до виконання цивільно-правових зобов’язань.
Зараз у колекторському центрі тривають обшуки, наразі вилучили близько 40 одиниць техніки та комп’ютерного обладнання. Встановлено, що в цьому закладі працювало понад 30 операторів, які й здійснювали дзвінки боржникам.
На жаль, такі ситуації непоодинокі. Саме тому закликаю громадян: якщо ви стали жертвою колекторів – не зволікайте та повідомляйте про це до поліції.
Продовжуємо служити та захищати!