Правоохоронці розповіли, що отримали звернення безпосередньо від педагогічного колективу. Вчителі поскаржилися на тривалі погрози і цинічний шантаж.

Актуально У Дніпрі викрили колекторів, які тероризували школу на Київщині: фото жорсткого затримання

Вчительці влаштували цькування через фейкові відверті фото

Аби домогтися свого, колектори оприлюднили у батьківському чаті фейкові порнографічні світлини нібито з однією із вчительок.

Після цього на директора освітньої установи почали тиснути і вимагати, щоб він звільнив педагогиню.

Зрештою жінка не витримала і звільнилася сама.

Наступним етапом психологічного знущання колекторів над людьми стала розсилка картинок із зображенням свічки та троянди на чорному фоні.

Освітяни, які отримували такі "привіти", опинилися у кроці від самогубства.

Із лиходіями поквиталися

Поліцейські негайно відреагували на отриману інформацію і викрили кол-центр колекторів. Вони затримали понад 30 його співробітників та вилучили більше 40 комп’ютерів під час обшуків.

Наразі правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження за фактом ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів, а також примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань.

Тепер колекторам, які тероризували цілу школу, загрожує до 5 років за ґратами. Невдовзі їм оголосять про підозри та оберуть запобіжні заходи.

На жаль, такі ситуації непоодинокі. Саме тому закликаю громадян: якщо ви стали жертвою колекторів – не зволікайте та повідомляйте про це до поліції,

– відреагував на гучне затримання очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов на своїй сторінці у фейсбуці.

Затримання співробітників кол-центру колекторів, які тиснули на вчителів / Фото поліції Київської області, із фейсбуку Андрія Нєбитова

У поліції показали, як затримували колекторів, які шантажували школу на Броварщині: відео

Текст публікації Андрія Нєбитова:

Погрожували вчителям, поширювали порноконтент, доводили до межі самогубства

Сьогодні поліція Київщини викрила у Дніпрі колекторський центр, який тривалий час "тероризував" вчителів.

Так, учительський колектив Броварської школи звернувся до Міністерства внутрішніх справ щодо регулярних принизливих погроз з боку колекторів.

Вимагачі тиснули на педагогів, вимагаючи сплати боргів, у тому числі, вже погашених.

Дійшло навіть до того, що зловмисники вдалися до найбрудніших погроз – розмістили фейкові порнографічні матеріали у соцмережах. Одна із потерпілих вчителів не витримала тиску і звільнилась.

Поліцейські Київщини відкрили кримінальне провадження щодо збуту порнографії та примушення до виконання цивільно-правових зобов’язань.

Зараз у колекторському центрі тривають обшуки, наразі вилучили близько 40 одиниць техніки та комп’ютерного обладнання. Встановлено, що в цьому закладі працювало понад 30 операторів, які й здійснювали дзвінки боржникам.

На жаль, такі ситуації непоодинокі. Саме тому закликаю громадян: якщо ви стали жертвою колекторів – не зволікайте та повідомляйте про це до поліції.

Продовжуємо служити та захищати!