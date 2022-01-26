Наразі петицію №127632 підписали вже 23 966 громадян. Аби її розглянув президент України, бракує ще 1034 голоси.

До теми Поліція відкрила справу проти неадеквата, який пригрозив убивством Златі Огнєвіч

Огнєвіч попросила об'єднатися

Після резонансного випадку, який трапився із зіркою, Огнєвіч наголосила, що в подібній ситуації опиняється безліч жінок. Відтак, протидіяти цьому можна лише об'єднавши зусилля.

Ні психологічному, фізичному, домашньому насиллю, переслідуванням! Мільйони жінок страждають від нього щорічно! Прошу виділити час і підписати петицію про Стамбульську конвенцію. Домашнє та будь-яке інше насилля над жінками має бути покаране по заслугах,

– звернулася до своїх прихильників співачка.



Злата Огнєвіч нагадала, що від насильства потерпають мільйони жінок / Скриншот сторінки

Зухвалий напад на співачку серед вулиці

Зловмисник під'їхав до авто, в якому була Огнєвіч, 23 січня і пригрозив їй вбивством.

Чоловік зухвало повторював це і навіть не приховував обличчя.

Зрештою співачка звернулася до правоохоронців, і 25 січня його затримали у Києві.

Підозрюваний – 40-річний уродженець Черкащини.

Проти неадеквата відкрили кримінальне провадження – за погрози вбивством йому загрожує до двох років обмеження волі.

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Що таке Стамбульська конвенція Це міжнародна угода Ради Європи, направлена на боротьбу проти насильства над жінками та домашнього насильства. Її відкрили для підписання світовій спільноті 11 травня 2011 року. Набув чинності документ 1 серпня 2014 року. Його головна мета – запобігання злочинам проти жінок та у родинах, захист потерпілих і притягнення кривдників до відповідальності.

Текст публікації Злати Огнєвіч:

Ні психологічному, фізичному, домашньому насиллю, переслідуванням! Мільйони жінок страждають від нього щорічно! Прошу виділити час і підписати петицію про Стамбульську конвенцію. Домашнє та будь-яке інше насилля над жінками має бути покаране по заслугах.