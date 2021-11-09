Інцидент стався на вулиці Кирилівській, що у Подільському районі столиці. Перехожі почули постріли та подзвонили в поліцію.

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На щастя, ніхто не постраждав. Правоохоронці подивились відео з камер спостереження та допитали фігуранта.

Що відомо про стрілка

Чоловіка затримали. Він виявився уродженцем Вінниччини, 1992 року народження.

У нього забрали стартовий пістолет, а з місця події вилучили 9 гільз. Все відправили на експертизу.

Чоловік був напідпитку

Патрульні провели тестування правопорушника. У його крові виявили 44 проміле алкоголю. Чоловік не міг пояснити, чому відкрив вогонь.

Йому вручили підозру щодо хуліганства. За це передбачено до 5 років ув'язнення.



Чоловік влаштував стрілянину у Києві / Фото Нацполіції

Стрілянина на Хрещатику

Конфлікт зі стріляниною стався вночі 15 жовтня в одному з ресторанів на вулиці Хрещатик, що в середмісті Києва. Відвідувач нецензурно вилаявся в бік співробітника закладу, а потім зненацька вихопив пістолет і вистрілив чоловіку в живіт.

Тепер 29-річному молодику загрожує 7 років в'язниці.