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НОВОЛУГАНСЬКЕ НЕГОДА В УКРАЇНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

"Лабораторія Касперського" подала до суду на адміністрацію Трампа

14:56, сьогодні 625 Читать новость на русском
"Лабораторія Касперського" подала до суду на адміністрацію Трампа
/ Фото з відкритих джерел

Російська ІТ-компанія "Лабораторія Касперського" позивається до адміністрації президента США Дональда Трампа через те, що остання ввела заборону на її антивірусні продукти.

Таким чином у компанії хочуть довести, що Кремль не впливає на політику компанії, пише "Українська служба BBC".

У "Лабораторії Касперського" вважають, що забороною державним установам США використовувати її продукцію американська влада порушила передбачені законом процедури.

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Керівництво ІТ-компанії неодноразово заперечувало свої зв'язки з будь-яким урядом і чутки про кубершпигунство.

Що робити, коли вас заборонили без доказів та права бути почутими? Що ж, ми забезпечуємо наші права, звернувшись до судів. Чому? Бо ми нічого поганого не зробили,
– написав засновник та гендиректор компанії Євген Касперський у своєму Twitter.

Крім того, Касперський у відкритому листі до Міністерства внутрішньої безпеки США розкритикував відомство і звинуватив у тому, що рішення про заборону "завдало шкоди репутації "Лабораторії Касперського" та її комерційним операціям без будь-яких доказів того, що компанія помиляється".

У позові компанії стверджується, що уряд США при винесенні рішення переважно спирався на непідтверджену інформацію у ЗМІ. Тож "Лабораторія Касперського" просить суд скасувати заборону, запевняючи про безпечність її продукції для урядових комп'ютерів.

Позов був поданий до окружного суду США Колумбії.

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Нагадаємо, у вересні 2017 року Міністерство внутрішньої безпеки США звернулось з вимогою до американських урядових установ видалити зі своїх комп'ютерних мереж програми "Лабораторії Касперського" на 90 днів. Рішення обґрунтували тим, що програмне забезпечення цієї компанії може сприяти російським спецслужбам та загрожувати національній безпеці.

12 грудня уряд ухвалив відповідний закон, а Президент Дональд Трамп підписав закон про заборону програм "Лабораторії Касперського" серед цивільних і військових відомств.

Теги: Новини політики США Хакерська атака хакери
Джерело: 24 Канал
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