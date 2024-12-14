У цей день наші предки проводили час вдома й намагалися не виходити на вулицю, бо боялися нечисті, яка там панувала. Про заборони й прикмети – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті мучеників Тирса, Левкія та Калиніка

Вони жили в Кесарії Віфінській у III столітті. Тоді імператор Декій здійснював гоніння на християн та змушував жителів поклонятися ідолам. Одного дня Левкій не змовчав і висловився про переслідування вірян. Через деякий час його схопили, почали катувати, а наприкінці відсікли йому голову. Водночас святий Тирс також був засуджений до мук за свою відданість Господу. Втім, після тортур чоловік дивом залишився неушкодженим, чим ще більше розлютив правителя. Згодом святий таки помер, але за цим спостерігав язичницький жрець Калинік. Він був вражений стійкістю християнина, тому вирішив зректися ідолів, за що його теж стратили.

Що не можна робити

Не рекомендується лихословити, сперечатися та сваритися.

Не варто створювати безлад в домі, бо накличете біди в родину.

Не можна контактувати з безпритульними тваринами.

Не слід влаштовувати гучні гуляння та святкування.

Народні прикмети

Якщо сьогодні тепло, то влітку буде дуже спекотно.

Якщо на вулиці морозно та вітряно, то в наступному році буде гарний врожай.

Якщо почуєте каркання ворон, то очікуйте холодів.

Якщо сьогодні холодно, то така погода буде і в лютому.

Що ще відзначають

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ця катастрофа сталася 26 квітня 1986 року. Тоді був зруйнований четвертий енергоблок АЕС, через що в атмосферу почали надходити радіоактивні речовини. Лише 14 грудня закінчили будівництво саркофага над місцем руйнації. На державному рівні День ліквідатора запровадили у 2006 році Указом третього Президента України Віктора Ющенка, з метою гідного відзначення мужності, самовідданості й високого професіоналізму учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.