Про це розповів директор Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації Максим Хаустов. Хлопчик помер 12 квітня.

До теми Зґвалтування немовлят – з цим асоціюватиметься армія Росії, – Зеленський про десантника-педофіла

"Дворічний хлопчик вчора отримав поранення через обстріл на Салтівці, у нього було дуже багато травм, від них він і помер сьогодні у лікарні", — сказав Хаустов.

Росіяни вбивають дітей

За час повномасштабних бойових дій росіяни, станом на 12 квітня, вбили 186 дітей. Крім цього, є 344 поранених. Серед всіх областей найбільше постраждала Донеччина – там загинули 113 дітей.

Щодо Харківщини, то відомо про 76 мертвих неповнолітніх. Проте ці дані не є точними.