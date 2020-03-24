Ліки від коронавірусу: як на паніці людей заробляють великі гроші

Ліків від коронавірусу немає. Однак дехто запевняє, що це не правда і пропонує свої чудо-препарати для зцілення. Журналісти Bihus.Info з'ясували, які компанії та особи хочуть заробити великі гроші на паніці людей. Детальніше – читайте далі.

31 декабря появился первый официальный больной, а 5 марта учений Александр Гриневич заявил, что его уникальная, не имеющая аналогов разработка "Протефлазид" лечит коронавирус.

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Творение Гриневича грандиозно вошло в новости и засело там. Он таскал пузырьки своего варева по всем местам, где были телекамеры. Карантин в Новых Санжарах? Вот вам коробочка. Первые пациенты в больницах? Ой, меня тут горадминистрация попросила привезти.



Александр Гриневич / Фото: bagnet

Компания Гриневича "Экофарм" настолько "крута", что производит аж два препарата. Они отличаются друг от друга только названиями и концентрацией. Состав у обоих одинаковый. "Протефлазид" это 96% спиртовая настойка двух травок.

Гриневич взял зернышек, запарил в спирте и назвал лекарством от всего.

Эта настойка якобы лечит от:

ОРВИ;

гриппа;

герпеса;

опоясывающего лишая;

ветряной оспы;

вируса Епштейна-Барра;

всех гепатитов;

СПИДа.

И даже когда в Африке была вспышка Эболы – туда тоже отправили пару ящиков.

Момент. Я не пытаюсь тут делать вид, типа я эксперт по лекарствам. У этой конторы на сайте очень много красивых слов о клинических исследованиях и какой-то невероятной 100% эффективности.

Но чот смущает, все эти исследования эффективности это исключительно наши, местные, исследования.

Просто небольшая украинская фирма случайно наткнулась на спасительную травку. И производит одно единственное лекарство, настаивая на спирту два сорняка. Его поисследовали украинские врачи и обнаружили, что оно лечит всё, от гриппа до СПИДА. А в эпидемию коронавируса – и коронавирус.

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И я предположу, что эти исследования куплены. Как и врачи, которые обеспечили продажи этой настойки на 200 миллионов гривен в год.В судебном реестре влегкую находится уголовное дело о взятках врачам от "Экофарма" за назначение их чудо-препарата.

Желание накосить бабла на страхе свойственно не только мелким жуликам. Но и фармкомпаниям. Достаточно большим. Достаточно циничным. И достаточно богатым, чтобы, а просто ввалить в разгар паники рекламу на плюсах.

Но сейчас, конечно, никакие взятки не нужны. На волне паники из аптек "Протефлазид" просто вымели.