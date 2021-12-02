Порівнюючи з жовтнем, зарплатні борги на Львівщині зменшилися. 67% підпиємств-боржників – промислові.

До теми До 35 тисяч гривень: кому на Львівщині пропонують найбільшу зарплату

Зарплатний борг – 232 мільйони гривень

Станом на 1 листопада 2021 року працедавці Львівщини заборгували працівникам 232 мільйони гривень. Це на 14,9% менше ніж станом на 1 жовтня, однак у 4,2 раза більше у порівнянні з 1 січнем.

67,0% зарплатних боргів припало на промислові підприємства – 155,3 мільйона гривень;

21,7% – на заклади охорони здоров'я та надання соціальної допомоги – 50,4 мільйона гривень.



Торік зарплатні борги були меншими / Дані ГУ статистики Львівщини

Значну суму зарплатного боргу зафіксували в Червоноградському (48,5%) та Львівському (26,8%) районах. В області 17,2 тисячі людей отримали зароблені гроші несвоєчасно або не в повному обсязі.

Кожному із зазначених працівників не виплачено у середньому 13,5 тисячі гривень, що на 7,5% більше від середньої заробітної плати в області, нарахованої у жовтні 2021 року,

– мовиться у повідомленні.

Окрім цього, станом на початок листопада сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти упродовж 2019 – 2020 років та не повідомили про погашення заборгованості, становила 11,9 мільйона гривень.



Найбільше боргують зарплату в Червоноградському районі / Дані ГУ статистики Львівщини