Станом на 19 січня приблизно 8,5 тисячі школярів хворіють на грип чи коронавірус. Майже 2,5 тисячі дітей перебувають на самоізоляції.

До теми Маємо працювати на випередження, – Садовий про збільшення хворих на COVID-19 у Львові

У Львові зросла кількість хворих на COVID-19

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що у Львові протягом останнього тижня фіксують збільшення динаміки підтверджених випадків, зокрема нового штаму. Його особливістю є те, що він дуже швидко передається та вражає дітей. Приблизно 15% міських лікарень, де лікують хворих з COVID-19, – заповнені пацієнтами.

Якщо проаналізувати показники по дітях, то в "Охматдиті" за останні 5 днів відсоток заповненості збільшився від 25 до 55. Маємо близько 8,5 тисяч учнів, які мають грип або подібні захворювання, зокрема, і новий штам коронавірусу,

– зауважив посадовець.

Також у місті збільшується кількість дітей, які перебувають на самоізоляції – від 10 до 15%. Більшість з них – школярі, які мають або підтверджений COVID-19, або грип.

"Достатньо багато працівників різних галузей хворіють. Ми також сьогодні на нараді звертали увагу, щоби продумати можливість резерву працівників критично важливих сфер, бо хвиля дуже динамічно поширюється", – додав Москаленко.

Головні правила профілактики COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Варто прочитати Найменшому пацієнту немає й місяця: в "Охматдиті" перебуває рекордна кількість дітей з COVID-19

Хворі переносять новий штам легше

Москаленко зазначив, що вакциновані хворі й справді легше переносять новий штам. Деякі з них можуть навіть хворіти безсимптомно.

"Ми вже наперед прийняли рішення, що відмовилися від загальноміського освячення води, і переформатовуємо всі події, де місто є організатором, для безпечного формату", – зауважив посадовець.

За його словами, 18 січня у міські медзаклади потрапили приблизно 40 хворих. Своєю чергою, виписали з лікарень 20 людей.

"Тобто ми не бачимо великої динаміки потрапляння в лікарні, але ми фіксуємо дуже велику динаміку захворюваності: люди хворіють, але переносять це легше, як грип", – додав Москаленко.

За словами посадовця, не всі приходять робити ПЛР-тести через свята. Однак вже невдовзі у Львові може збільшитися кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу