У Львові дітей з коронавірусом та підозрою на нього приймають 2 дитячі медзаклади: Охматдит і міська дитяча клінічна лікарня. Загалом у діагностично-ізоляційному відділенні лікарні на Орлика можуть розгорнути 150 ковідних ліжок.

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В Охматдиті розгортають ліжка для дітей з COVID-19

У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит розповіли, що через стрімке поширення коронавірусу серед дітей в медзакладі розширюють ковід-зону до 150 ліжок.

Здається, це ніколи не закінчиться… "Швидкі" везуть і везуть малечу з COVID… На сьогоднішній ранок є вже 123 дитини з підтвердженим ПЛР,

– зазначили у медзакладі.

Усі діти перебувають у стані середньої важкості. Найменшому пацієнту виповнилося лише 9 днів. Ніхто з них не потребує інтенсивної терапії. У реанімації за основними захворюваннями перебувають 3 дитини з гематологічними діагнозами

"Дорослі, не втомлюємося наголошувати про обмеження контактів і маски для дітей у людних місцях! Вірус став підступніший, він поширюється ще блискавичніше. Тільки разом ми зможемо дати йому бій!", – додали лікарі.

За словами медиків, якщо батьки помітили в дитини ознаки хвороби, їм слід негайно телефонувати сімейному лікарю. Якщо стан малечі погіршується, потрібно телефонувати за номерами (032) 236 81 18, 103 або 097 781 82 37.

Головні правила профілактики COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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У дитячій лікарні на Орлика лікують 87 дітей з COVID-19

У Львівській міськраді розповіли, що станом на 31 січня у міську дитячу клінічну лікарню Першого територіального медичного об'єднання Львова госпіталізували 87 дітей з підтвердженим COVID-19. Ще у 5 маленьких пацієнтів – підозра на коронавірус.

Керівниця Центру педіатрії лікарні Ірина Бережна зазначила, що стан дітей – середньої важкості. Один пацієнт перебуває в реанімації, проте його життю нічого не загрожує. Наймолодшій дитині виповнилося лише 2 місяці, а найстаршій – 16 років.

Загалом у міських лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, облаштували 1800 ліжок із доступом до кисню. У мерії закликають дотримуватись карантину і не наражати себе та інших на небезпеку.

Важливо! За інформацією ЛМР, за весь період пандемії коронавірус підтвердили у майже 260 тисяч жителів Львівщини. 6218 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. 30 січня лабораторні центри провели 3077 ПЛР-тестів. 2934 з них виявились позитивними. Зокрема, інфікувалися 1559 львів'ян. Наразі в стаціонарах міських лікарень перебувають 537 пацієнтів. У 518 людей підтвердили COVID-19, 39 – перебувають у реанімації, а 37 – під'єднані до апаратів ШВЛ.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Текст допису Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит:

Здається, це ніколи не закінчиться… "Швидкі" везуть і везуть малечу з COVID… На сьогоднішній ранок уже 123 дітей – з підтвердженим ПЛР. Через стрімке поширення вірусу COVID-зону розширили до 150 ліжок. Усі діти – середнього стану важкості, найменшому пацієнту всього лише 9 днів.

Ніхто з них не потребує інтенсивної терапії. 3 дітей з гематологічними діагнозами – у відділенні реанімації (за основним захворюванням). Дорослі, не втомлюємося наголошувати про обмеження контактів і маски для дітей у людних місцях! Вірус став підступніший, він поширюється ще блискавичніше. Тільки разом ми зможемо дати йому бій!

Якщо у вашої дитини ознаки хвороби, спочатку телефонуємо сімейному. Якщо стан дитини погіршується, то ось корисні телефони: (032) 236 81 18, 103, 097 781 82 37