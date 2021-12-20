Рятувальники наголосили, що у місцях масового катання з гір невмілий та недисциплінований лижник – це серйозна небезпека для оточення. Тож під час спуску обов'язково слід дотримуватися усіх правил безпеки.

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У Карпатах травмувалися туристи

Співробітники Славської пошуково-рятувальної групи на лижній трасі горі Тростян 19 грудня допомогли двом травмованим туристам.

19-річний львів'янин під час спуску пошкодив ліву ногу.

Своєю чергою, 41-річна лижниця Чернігова також травмувала ліву ногу.

Рятувальники надали постраждалим домедичну допомогу. Після цього вони спустили туристів до підніжжя гори та передали їх лікарям.

Як не травмуватися, катаючись на лижах

Співробітники ДСНС розповіли, що для того, щоб не травмуватися на гірськолижних трасах, потрібно виконувати кілька простих правил:

завжди дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;

не зловживайте алкоголем під час катання, адже час реакції значно зменшується;

одягайте захисне спорядження;

не з'їжджайте з трас.

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