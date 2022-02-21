На Львівщині чоловік погрожував дружині гранатою: відео з місця події

Щоб затримати зловмисника, правоохоронці організували спецоперацію. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Чоловік погрожував дружині гранатою

Приблизно о 14:25 у поліцію зателефонувала жителька одного з сіл Стрийського району. Жінка розповіла, що її 44-річний чоловік погрожує гранатою. Правоохоронці негайно розпочали спеціальну поліцейську операцію.

На місце події виїхали співробітники територіального підрозділу поліції, вибухотехніки, бійці спецпідрозділу КОРД та співробітники інших служб поліції Львівщини. Після перемовин зловмисник викинув гранату в річку.

Дивіться відео, як затримували чоловіка:

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Зловмиснику загрожує в'язниця

Поліцейські затримали зловмисника. Невдовзі правоохоронці повідомлять йому про підозру, а суд обере запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "хуліганство". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 7 років за ґратами.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.



Чоловіка затримали під час спецоперації / Фото поліції Львівщини