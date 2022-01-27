Постраждалий загинув до приїзду медиків. Його співробітник потрапив у лікарню.
Зауважте Біля входу до лікарні у Києві застрелився чоловік
Робітник розбився на новобудові
У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що трагедія трапилася приблизно о 10:30 у недобудові на вулиці Вербицького. 40-річний чоловік виконував там будівельні роботи.
Раптово він впав з 9 поверху на балкон другого. Внаслідок цього робітник отримав відкриту черепно-мозкову травму. Він загинув на місці події.
Його співробітника госпіталізували в Новояворівську лікарню. У нього трапилася гостра реакція на стрес.
Коротко про останні подібні випадки в Україні
- У Шевченківському районі Харкова 26 січня чоловік випав з вікна 5 поверху. Постраждалому дивом вдалося вижити.
- У Дрогобичі 17 січня 35-річний чоловік випав з вікна власної квартири на 7 поверсі. Правоохоронці розслідують цей трагічний інцидент як самогубство.
- З вікна на 8 поверсі однієї з львівських багатоповерхівок 12 січня випав 36-річний чоловік. На щастя, він вижив.
- У Залізничному районі Львова 15 грудня трагічно загинув 63-річний львів'янин. Він випав з вікна 8 поверху.
- У Дарницькому районі Києва 28-річний молодик з невідомих причин вистрибнув з вікна. Після падіння йому вдалося вижити.