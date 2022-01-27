Постраждалий загинув до приїзду медиків. Його співробітник потрапив у лікарню.

Зауважте Біля входу до лікарні у Києві застрелився чоловік

Робітник розбився на новобудові

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що трагедія трапилася приблизно о 10:30 у недобудові на вулиці Вербицького. 40-річний чоловік виконував там будівельні роботи.

Раптово він впав з 9 поверху на балкон другого. Внаслідок цього робітник отримав відкриту черепно-мозкову травму. Він загинув на місці події.

Його співробітника госпіталізували в Новояворівську лікарню. У нього трапилася гостра реакція на стрес.

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