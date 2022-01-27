Пострадавший погиб до приезда медиков. Его сотрудник попал в больницу.
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Рабочий разбился на новостройке
Во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали, что трагедия произошла примерно в 10:30 в недострое на улице Вербицкого. 40-летний мужчина выполнял там строительные работы.
Внезапно он свалился с 9 этажа на балкон второго. В результате рабочий получил открытую черепно-мозговую травму. Он погиб на месте происшествия.
Его сотрудник был госпитализирован в Новояворовскую больницу. У него случилась острая реакция на стресс.
Коротко о последних подобных случаях в Украине
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- В Дрогобыче 17 января 35-летний мужчина выпал из окна собственной квартиры на 7 этаже. Правоохранители расследуют этот трагический инцидент как самоубийство.
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