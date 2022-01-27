Пострадавший погиб до приезда медиков. Его сотрудник попал в больницу.

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Рабочий разбился на новостройке

Во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказали, что трагедия произошла примерно в 10:30 в недострое на улице Вербицкого. 40-летний мужчина выполнял там строительные работы.

Внезапно он свалился с 9 этажа на балкон второго. В результате рабочий получил открытую черепно-мозговую травму. Он погиб на месте происшествия.

Его сотрудник был госпитализирован в Новояворовскую больницу. У него случилась острая реакция на стресс.

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