Чоловікові не вдавалося злізти з балкона самотужки. Йому допомогли патрульні.

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Львів'янин під наркотиками заліз в чужу квартиру

Приблизно о 5:00 у поліцію зателефонувала мешканка багатоповерхівки на вулиці Симона Петлюри. Вона розповіла, що до її квартири проник невідомий чоловік.

Зловмисник заліз до чужого помешкання, розбивши вікно. Коли це побачили власники, то він намагався спуститися тим самим шляхом, але застряг.

Коли патрульні 1 батальйону приїхали на місце події, то побачили на балконі другого поверху невідомого. Поліцейський піднявся туди й допоміг йому злізти,

– розповіли у поліції.

Патрульні надали травмованому 28-річному чоловіку домедичну допомогу. Він поранив руки, коли розбив вікно.

Після цього львів'янина госпіталізували з ознаками наркотичного сп'яніння. Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Чоловік під наркотиками проник у чужу квартиру: відео