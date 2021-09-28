Медики з розумінням ставляться до вакцинації, адже вони розуміють, які наслідки можуть бути від коронавірусу. Жителів області закликають також зробити щеплення.

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На Львівщині майже усі медики – вакциновані

Координатор із вакцинації у Львівській області Олег Когут розповів, що на Львівщині двома дозами вакцини проти коронавірусу щепили 72% медиків. Своєю чергою, одну дозу отримали понад 95% медпрацівників.

Є низка лікарень, де від коронавірусу провакцинували понад 90% працівників. Йдеться про Львівську обласну інфекційну лікарню, Центр легеневого здоров'я і Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи,

– додав Когут.

За його словами, медики цих лікарень першими почали приймати хворих на коронавірус. Вони бачили, які ускладнення може викликати COVID-19, тому з розумінням поставились до вакцинації й зробили собі щеплення.

Зверніть увагу! На Львівщині зростає кількість хворих на коронавірус. З понад 1500 пацієнтів, які наразі лікуються від COVID-19 у лікарнях області, повністю вакцинованими є лише 1,2%.



Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу