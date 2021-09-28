Медики с пониманием относятся к вакцинации, ведь они понимают, какие последствия могут быть от коронавируса. Жителей области призывают также сделать прививку.

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На Львовщине почти все медики – вакцинированы

Координатор по вакцинации во Львовской области Олег Когут рассказал, что на Львовщине двумя дозами вакцины против коронавируса прививали 72% медиков. В свою очередь, одну дозу получили более 95% медработников.

Есть ряд больниц, где от коронавируса провакцинировали более 90% работников. Речь идет о Львовской областной инфекционной больнице, Центре легочного здоровья и Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы,

– добавил Когут.

По его словам, медики этих больниц первыми начали принимать больных коронавирусом. Они видели, какие осложнения может вызвать COVID-19, поэтому с пониманием отнеслись к вакцинации и сделали себе прививку.

Обратите внимание! На Львовщине растет количество больных коронавирусом. С более чем 1500 пациентов, которые сейчас лечатся от COVID-19 в больницах области, полностью вакцинированы только 1,2%.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала