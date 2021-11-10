Медикам боргують зарплату з липня. Щоб отримати зароблені гроші, вони вже зверталися щодо цього до різних інстанцій.

До теми Протестують проти малої зарплати: на Львівщині медсестри оголосили голодування – фото

Медики у Соснівці готові оголосити голодування

Голова первинного осередку Вільної профспілки медичних працівників України Ольга Іванчина розповіла, що колектив і профспілка Львівської обласної лікарні відновного лікування №3 неодноразово усно та письмово зверталися до різних інстанцій через заборговані зарплати. Однак, попри обіцянки, й досі не дочекалися зароблених грошей.

На 3 листопада борг із зарплати працівникам нашої лікарні досяг уже майже 2 мільйонів гривень, а обласна влада не поспішає нам на допомогу. Розгляд питання про фінансування лікарні на сесії облради уже декілька разів переносився,

– додала Іванчина.

Первинний осередок Вільної профспілки медичних працівників України отримав письмову відповідь на своє чергове звернення від Управління майном спільної власності Львівської облради. У ньому виконувач обов'язків начальника Тарас Зозуля повідомив, що гроші повинні невдовзі надійти на рахунок лікарні.

"За інформацією департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, який є головним розпорядником коштів у сфері охорони здоров'я області, для погашення заборгованості із заробітної плати у КНП ЛОР "Львівська обласна лікарня відновного лікування №3" до кінця 2021 року передбачено 956,4 тисячі гривень. Вказані кошти мають надійти на рахунки лікарні після ухвалення рішення на сесії Львівської обласної ради", – мовиться у повідомленні.



Медики лікарні у Соснівці можуть оголосити голодування / Фото КВПУ

Зауважте На Львівщині після голодування медикам виплатять частину заборгованої зарплати

Медики не отримують зарплати з липня

Іванчина зауважила, що колектив медзакладу сподівався, що їхнє питання вирішать на сесії Львівської облради 26 жовтня. Однак вона не відбулася.

"Тепер депутати обіцяють зібратися у вівторок, але чи так і буде насправді та чи дійдуть вони до розгляду нашого питання – невідомо", – додала профспілкова лідерка.

За її словами, колектив лікарні не отримує зарплати з другої половини липня. Попри це, медики сумлінно виходять на роботу та надають кваліфіковану допомогу пацієнтам установи.

"Більшість працівниць лікарні – дружини шахтарів, яким теж не виплачують заробітної плати. Ми не маємо елементарної можливості захистити себе і свої сім'ї, включаючи дітей. Не можемо придбати засоби індивідуального захисту, які зараз є першою необхідністю, продукти та ліки для родин і навіть оплатити проїзд до роботи", – зазначила Іванчина.

Вона додала, що колектив лікарні – у відчаї. Якщо медикам не виплатять заборговані зарплати, вони будуть змушені вдатися до рішучих дій, зокрема голодування.



Колектив вимагає виплатити заборговані зарплати / Фото КВПУ



Борг перед лікарями становить 2 мільйони гривень / Фото КВПУ