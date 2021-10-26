Конфлікт між чоловіками стався 25 жовтня. Зловмисник є жителем зі села Солонка, а потерпілий проживав у селі Зубра.

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Посварились через дорогу

До поліції надійшло повідомлення від 43-річного тракториста про те, що 46-річний чоловік обстріляв його трактор. Як згодом з'ясували поліцейські, чоловіки не поділили дорогу на території одного з садівничих товариств у Солонці.

Поліцейські вилучили у зловмисника пістолет "Форт-17" та набої до нього. Їх відправили на експертизу. Чоловіка натомість затримали й невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

На Львівщині чоловік під час конфлікту стріляв у трактор суперника / Фото Нацполіції

Також правоохоронці готують затриманому підозру за "хуліганство". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. На місці події працювала слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції та співробітники Нацполіції у Львівській області.

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